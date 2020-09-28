











Первая яхта, работающая на водороде, недавно покинула верфи La Ciotat. Яхта была разработана французской компанией Hynova Yacht, продвигающей экологически ответственное судоходство.

18 сентября яхта The New Era вышла из гавани верфи La Ciotat — этот день основатель компании Клоэ Заид (Chloé Zaied) запомнит навсегда. «Все начинает получаться, и наша тяжелая работа, наконец, будет оценена», ­— написала она в социальных сетях.

В июле прошлого года прототип этого судна завоевал сердца жюри конкурса Monaco Solar & Energy Boat Challenge.

Отсутствие выбросов CO2

Длина яхты составляет около 40 футов, судно может перевозить до 12 человек. Яхта оснащена первым в мире электродвигателем на топливном элементе, работающем на водороде. Совершенно бесшумный двигатель не выделяет углекислый газ. «Это наиболее экологически чистая, безопасная и устойчивая технология для питания электродвигателя», — поясняет компания.

Дизайн лодки, сочетающий экологичность и роскошь, был разработан в сотрудничестве с марсельской компанией Lab Syroco. Будущие модели производимые Hynova Yacht, будут изготавливаться из материалов с наименьшим влиянием на окружающую среду. По данным La Provence, судна будут «насколько это возможно» производиться из экологически чистых материалов и во Франции.