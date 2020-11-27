











Не просто найти возможность для занятия спортом в этот сложный период… Многие работают удаленно, в Монако введён комендантский час, а в соседних странах – новый локдаун. И всё же, регулярные занятия спортом очень важны для нашего здоровья.

Поскольку фитнес-залы в Монако закрыты, привычки людей, занимающихся спортом, радикально изменились за последние недели. В то время как исследования показывают, что регулярные физические нагрузки необходимы для борьбы с коронавирусом и поддержания физической формы, закрытие спортивных залов усложняет эту задачу.

Физическая активность имеет решающее значение для здоровья и благополучия – она может способствовать продлению и улучшению качества жизни Генеральный директор ВОЗ д-р Тедрос Адханом Гебрейесус

Себастьян Аморос (Sébastien Amoros) и Робэн Бубеира (Robin Boubehira), два фитнес-тренера живущих в Монако, объяснили нам, где и как можно заниматься спортом в Княжестве, и какая имеется для этого инфраструктура, в соответствии с мерами безопасности и указаниями правительства.