











В 2027 году жители и гости Монако смогут воспользоваться преимуществами нового пятиэтажного торгового центра. Центр будет включать в себя 41 апартаменты в государственной собственности.

Любители шоппинга могут радоваться, однако придется запастись терпением. Осталось шесть лет, прежде чем этот центр площадью 33 900 квадратных метров, призванный преобразовать местный бизнес, откроет свои двери. Однако его архитектурный план завершен.

Мы называем это проектом реновации, но это совсем не то! Это капитальный ремонт, тотальная перепланировка. Элоди Кхенг, директор Управления государственного имущества

Расположенный между концертным залом Лео Ферре, портом Фонвьей и авеню Альбера II, центр разработан итальянскими архитекторами Массимилано и Дорианом. Что касается строительства, компания из Монпелье Socri Reim возводит новую достопримечательность. По окончании строительства торговый центр будет состоять из пяти этажей и будет окружен почти 2000 деревьями.

Многофункциональное пространство

Помимо магазинов здесь будет гипермаркет, рестораны и многозальный кинотеатр. Этот проект реконструкции, охватывающий в настоящее время 13 245 м2, увеличит торговые площади до 33 900 м2. Однако, если включить офисы, используемые государственной администрацией Монако или автобусной компанией Монако, то общая площадь этой площади составит 40 820 м2.







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