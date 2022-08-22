В Монако кухня занимает царское место. Блюда со всего мира теснятся в меню модных ресторанов Княжества, но некоторые традиционные местные блюда, простые и вкусные, им ни в чем не уступают.

Традиционная гастрономия Лазурного берега – везде и повсюду, и каждый город оспаривает свои права на первый рецепт того или иного блюда. К таким блюдам относится и барбажуан или барбажюан. Права на это традиционное монакское блюдо утверждает город Ментон. Ничего удивительного, ведь раньше Ментон был частью Княжества.

Как бы там ни было, это местное блюдо – маленькие обжаренные фаршированные вареники – можно найти в Княжестве буквально на каждом углу. Рецепты разные – то со шпинатом, то с мангольдом, а фарш готовится из смеси этих овощей с рикоттой, эмментальским сыром или пармезаном, а иногда и с луком. Ингредиенты могут меняться, но вкус – неизменно восхитительный.

Чтобы попробовать это монакское чудо, достаточно зайти в одну из многочисленных кулинарий A Rocca, готовящих местные блюда по приемлемым ценам. Но фаршированный вареник предлагается и в меню многих ресторанов. Например, в ресторане Castelroc напротив Княжеского дворца.

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Удивительно, но в Монако выращивают свои устрицы: Жемчужины Монако. Их выращивают в порту Фонвъей, там же их можно и попробовать в ресторане Les Perles de Monte-Carlo на набережной Жан-Шарля Рей. Свежее не бывает!

Региональные блюда

В Княжестве можно продегустировать и традиционные блюда региона Ниццы. Например эстокафик, чаще называемый стокфиш, круглый пирог с мангольдом, писсаладьер с помидорами, а также галапьянский десерт.

Эстокафик – не самый изысканный деликатес, но зато какой вкусный! Это ничто иное, как рагу из сушеной трески, размоченной в оливковом масле. В настоящий эстокафик добавляют лук, чеснок, маслины, вино и ароматические травы.

Круглый пирог с мангольдом может быть сладким или соленым, на выбор. В соленый пирог добавляют рис, мангольд и пармезан. А в сладкий – мангольд, изюм, кедровые орешки, а также миндальную и сахарную пудру.

Галапьян, на самом деле, происходит из города Апт, но монегаски преобразовали этот десерт в сладкий пирог с миндалем и черешней, ароматизированной ванилью.

Множество разнообразных блюд соблазнят и взрослых, и детей во время вашего пребывания в Монако.