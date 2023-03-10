Covid-19: наблюдение за случаями контакта с больными, обязательная вакцинация обслуживающего персонала лечебных учреждений и пр. Последние объявления правительства

Кристоф Робино, советник правительства и министр здравоохранения и социальных вопросов, выступил в эфире Monaco Info.

Санитарные меры в Княжестве смягчаются. Monaco Tribune подводит итоги после последних объявлений правительства. Кристоф Робино сделал следующие заявления в эфире Monaco Info:

Отмена карантина для заболевших, начиная с 11 марта. «Эти лица должны будут носить маски, соблюдать обычные меры предосторожности и безопасности», уточнил советник правительства и министр.

Начиная с этой даты, заболевшие могут не наблюдаться и не делать тест через два дня после последнего контакта с заболевшим.

Продолжение вакцинации становится необязательным. «Новые рекомендации включают повторную вакцинацию осенью для лиц из группы риска», добавил Кристоф Робино.

Министр также высказался о ситуации обслуживающего персонала лечебных учреждений без прививки, в настоящее время отстраненных от работы. «Срок действия закона об обязательной вакцинации обслуживающего персонала лечебных учреждений истекает в апреле. Мы решили вернуть на работу ранее отстраненных работников свободных профессий и лечебных учреждений в конце марта [срок действия закона истекает 27 марта, прим. ред.] (…) Поскольку в лечебных учреждениях работники носят маски, в них мало тяжелых случаев и низкие показатели заболеваемости у населения.»