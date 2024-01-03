Отведайте бесплатно горькие монакские апельсины!

Они доступны каждому! Если вы не знаете, что с ними делать, наши читатели поделятся с вами своими рецептами.

В Княжестве – 580 померанцевых деревьев. На померанцевых деревьях растут горькие апельсины, которые трудно есть свежими, поэтому рекомендуется их использовать в сочетании с горячими блюдами, салатами и десертами. Из них также можно делать вино и мармелад на завтрак. Каждый год их урожай собирают садовники Дирекции по городскому благоустройству.

Так варенье, пироги или вино?

Два года назад мы попросили у вас ваши любимые рецепты из этих фруктов – самые интересные и на любой вкус. Те, кто любят горькие апельсины, готовят из них варенье, пироги и вино. Для готовки потребуется несколько килограммов этих фруктов. Некоторые даже пустили их в бизнес как, например l’Orangerie, делая из них ликер made in Monaco.

В 2023 году 2,33 тонны апельсинов из 8,24 тонн общего урожая были розданы населению и лицею Ренье III. Как и в прошлые годы, все желающие могут обратиться к садовникам на месте, чтобы получить несколько апельсинов. Садовники собирают урожай на разных улицах кварталов Кондамин, Монегетти и Монте-Карло.

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Они работают по следующему расписанию: (* с 08:00 до 12:00 и с 14:00 до 15:30, в зависимости от погодных условий и продвижения уборки урожая)

Сектор Кондамин:

С 29 января до 10 февраля: Улица Принцессы Каролины

С 15 до 26 января: Улица Гримальди

Сектор Монегетти:

С 15 до 26 января: Бульвар де Бельжик

Сектор Монте-Карло:

С 8 до 19 января: Авеню де Гранд Бретань

С 22 до 26 января: Бульвар де Сюисс

С 29 января до 2 февраля: Бульвар д’Итали

Дополнительная информация: Дирекция по городскому благоустройству – +377 98 98 22 77/ amenagement@gouv.mc