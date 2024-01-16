Полный гид по фитнес-клубам Монако

Кроссфит, силовые тренировки, боевые виды спорта, персональные тренеры… В Княжестве насчитывается около десяти заведений, где можно найти самые разные виды способы поддерживать себя в форме.

Brown House Athletic Club

Это самый новый тренажерный зал, открывшийся в стране. Здесь проводятся индивидуальные занятия с тренером или специальные груповые тренировки для шести человек. Занятие длится в среднем час, предлагается несколько форматов: стандартная зарядка, силовые упражнения без гантелей, а также кардио. Есть также занятия для подростков и пенсионеров. Забронировать занятия можно через приложение resasports.

41 авеню Эктор Отто, 98000 Монако

Расписание:

С понедельника по пятницу, с 7:00 до 20:00, и в субботу с 9:00 до 12:00.

Стоимость:

€30 — за групповое занятие

€90 — за индивидуальную тренировку

Blackout Academy

©Blackout Academy

В самом центре квартала Ля-Кондамин находится академия Blackout Academy — монегасская ассоциация, которая предлагает своим членам возможность заниматься бразильским джиу-джитсу, тайским боксом, бразильской борьбой в вольном стиле, смешанными боевыми единоборствами, а также познакомиться с эксклюзивной фитнес-методикой Extreme Cross Game E.C.G. от Blackout Academy.

3-й цокольный этаж административного здания, 11, ул. Луи Нотари, 98000, Монако

Мнения пользователей:

«Лучшие тренеры, увлеченная команда, отличная атмосфера, где надо выкладываться полностью». (Google)

«Отличное место для тренировок по бразильскому джиу-джитсу или тайскому боксу». (Google)

Стоимость:

Взрослые: от €350 до €600 в год в зависимости от вида спорта.

Подростки: от €300 до €450 в год в зависимости от вида спорта.

Расписание:

С понедельника по субботу, тренировки — в соответствии с расписанием ассоциации в течение года.

Fit Factory

©Тео Бриан / Monaco Tribune

Когда в 2021 году открылся новый пляжный комплекс Larvotto, в районе появился новый тренажерный зал: Fit Factory. Он предоставляет своим посетителям 600 квадратных метров первоклассного пространства для тренировок с потрясающим видом на море. Здесь вы найдете современное оборудование и тренажеры для фитнеса, а также уютный зал для занятий на велотренажерах с инновационным видеопроектором с эффектом присутствия. Клиентам доступны как групповые, так и индивидуальные занятия.

Нижняя часть комплекса «Ларвотто», авеню Княгини Грейс, 98000, Монако

Мнения пользователей:

«Очень хороший зал: чистый и ухоженный. Дружелюбный персонал. Новое оборудование. Непревзойденная обстановка и вид. Рекомендую». (Google)

«Отличное расположение, очень чисто, приятная атмосфера, прекрасный вид на море, просторный зал, разумная цена на годовой абонемент». (Google)

Стоимость:

Годовой абонемент: €1860

Расписание:

С понедельника по пятницу: с 7:00 до 21:30

В субботу и воскресенье: с 8:30 до 13:30

Eclub

©Eclub

Расположенный на бульваре де Мулен Eclub — это на 100% «умный» фитнес-клуб. Он предлагает широкий спектр занятий и спортивных дисциплин, включая бокс, растяжку, кроссфит и степ. Групповые тренировки также возможны в зонах, отведенных для силовых и кардиотренировок, а также тренажеров.

ЖК «Монтень», 6, бульвар де Мулен, 98000 Монако

Мнения пользователей:

«Недавно отремонтированный тренажерный зал с отличной атмосферой: тренеры приветливы и внимательны, но не наседают, а среди пользователей царит дружеская атмосфера. Приятно прийти и потрудиться до седьмого пота». (Google)

«Отличное расположение, современные тренажёры, приветливый персонал». (Google)

Стоимость:

Месячный абонемент: €125

Абонемент на 3 месяца: €350

Абонемент на 6 месяцев: €650

Годовой абонемент: €79/месяц

Расписание:

С понедельника по пятницу: с 7:00 до 21:00

По субботам: с 9:00 до 14:00, воскресенье — выходной.

Hercule Fitness Club

©Мэрия Монако

Hercule Fitness Club, открытый в апреле 2018 года, — это тренажерный зал в ведении мэрии Монако в одноимённом порту. Здесь проводятся занятия по фитнесу, спиннингу, аквабайку и аквагимнастике, а также предлагется индивидуальная программа тренировок. Тренажерный зал оснащен современными тренажерами для силовых тренировок.

Набережная им. Альбера I, 98000 Монако

Мнения пользователей:

«Фитнес-клуб, где всё сделано для людей и с отличным тренерским составом. Тренажерный зал среднего размера с высококачественными тренажерами». (Google)

«Очень хорошо приняли и хорошо проконсультировали. Очень приветливый и улыбчивый персонал. Очень приятно!!!» (Google)

Стоимость:

Месячный абонемент: €180

Годовой абонемент: €1100

Однодневный абонемент: €25

Расписание:

С понедельника по пятницу: с 7:00 до 21:30

По субботам, воскресеньям и в праздничные дни: с 8:00 до 18:00

39 Monte-Carlo

©39 Monte-Carlo

Пожалуй, это один из самых эксклюзивных спортивных залов в Княжестве. Фитнес-зал культивирует индивидуальный подход и с гордостью несёт звание частного спортивного клуба, предлагая несколько квалифицированных тренеров, целенаправленные тренировки и доступ к высокотехнологичному спортивному оборудованию. Все фитнес-тренеры, работающие в клубе, занимались профессиональным спортом и танцами, включая регби, футбол, плавание, балет и автогонки на международном уровне. Помимо фитнес-зала, клуб включает в себя велнес-зону и ресторан.

39, авеню Княгини Грейс, 98000 Монако

Стоимость:

Годовой абонемент: €4900

Расписание:

С понедельника по пятницу: с 7:00 до 22:00

По субботам и воскресеньям: с 9:00 до 19:00

MonaMove

©Monaco Tribune

MonaMove — это спортивная площадка на открытом воздухе, открытая в 2019 году. В Монако есть два места, где можно бесплатно позаниматься спортом в очень приятной обстановке с видом на море, Океанографический музей и Скалу. Эти площадки работают на солнечной энергии и предоставляют всем желающим оборудование для фитнеса, которым можно пользоваться как самостоятельно, так и через мобильное приложение Monamove. Доступ к турникам открыт для подростков старше 14 лет.

Порт в Фонвьее и Порт Эркюль

MonaMove: «умная» спортплощадка под открытым небом

Мнения пользователей:

«Тренировки с потрясающим видом! Тренажерный зал на открытом воздухе с захватывающим видом на гавань». (Google)

«Это невероятно: заниматься спортом с такими видами и таким солнцем». (Google)

Доступ бесплатный

World Class

©World Class Monaco

Расположенный на границе между Монако и Кап-д’Аем фитнес-клуб World Class предлагает тренажеры для фитнеса, кардио- и силовые тренажеры, а также тренировочную площадку и зону свободных весов. К тому же клуб предлагает тренировки на открытом воздухе для тех, кто хочет подготовиться к триатлону и другим соревнованиям. Помимо этого, любители спорта могут посетить сауну и хаммам.

6, авеню Марке, 06320 Кап-д’Ай, Франция

Мнения пользователей:

«Фантастический клуб, идеальное расположение напротив стадиона им. Луи II… зал полностью оснащён, есть спа-центр… заботливые тренеры… Стоит не только заглянуть, но и уделить время тренировкам !!!!» (Google)

«Здесь отличная атмосфера, тренеры всегда готовы помочь нам советом, оборудование безупречно, а сам зал очень чистый и красивый. Очень рекомендую». (Google)

Стоимость:

Месячный абонемент: €450

Расписание:

С понедельника по пятницу: с 7:00 утра до 22:00

По субботам и воскресеньям: с 8:00 до 19:00

The Forge

©The Forge

«Лаборатория персонального тренинга, где Вы и Ваше здоровье — единственное, что имеет для нас значение». Именно так описывают своё детище создатели тренажерного зала в Фонвьее. На индивидуальных или групповых занятиях тренеры будут направлять вас в соответствии с вашими потребностями и начальным уровнем подготовки. В этом фитнес-клубе ключевыми словами являются сила, мощь, стойкость и хорошее самочувствие.

8, авеню де Фонвьей, 98000 Монако

Мнения пользователей:

«Отличное расположение в Фонвьее, суперфункциональный зал с необычным и приятным глазу интерьером! Идеально подходит для того, чтобы мотивировать вас к идеальной форме». (Google)

«Лучший и самый укомплектованный тренажерный зал в Монако. Отличные и суперквалифицированные инструкторы, особенно по боксу». (Google)

Стоимость:

От €30 до €60 — за групповое занятие

€120 — за индивидуальную тренировку

Расписание:

С понедельника по пятницу: с 7:00 до 20:30

По субботам: с 9:00 до 13:00

Gymway

Gymway на границе между Монако и Босолеем предлагает индивидуальную программу тренировок. Для начинающих и более опытных спортсменов доступны групповые занятия. Среди них: «заезды» на велотренажерах, тренировки по повышению тонуса мышц, пилатес, гиревой спорт, растяжка и зумба. Работающие здесь инструкторы имеют государственную квалификацию, а их помощь варьируется от персональных уроков до простого инструктажа.

3, бульвар дю Женераль Лёклер, 06240 Босолей, Франция

Мнения пользователей:

«Дружелюбный спортивный клуб с отличной атмосферой! Особо стоит отметить занятия по боксу по вторникам под руководством Адиля: кардио и техника гарантированы! Рекомендую». (Google)

«Как бывший постоянный посетитель клуба я сожалею о том, что больше не могу ходить в этот спортзал с по-настоящему семейной атмосферой. Персонал действительно на высшем уровне, тренажеры отличные, а групповые тренировки, похоже, очень приятны и энергичны». (Google)

Стоимость:

От €69 евро в месяц

От €65 за индивидуальную тренировку

Расписание:

С понедельника по субботу: с 8:30 до 20:30

По воскресеньям: с 9:00 до 20:30

Тренажерные залы в отелях Монако

Также можно позаниматься на территории некоторых престижных отелей Княжества. Fairmont Fitness Monte-Carlo принимает гостей отеля и обладателей абонементов на 7-м этаже здания. Групповые или индивидуальные занятия дополняются доступом к бассейну, сауне и хаммаму — всё это гарантируется при наличии абонемента уровня Gold или Platinum.

Открыт круглосуточно

12, авеню де Спелюг, 98000 Монако

Стоимость индивидуальной тренировки: €90

Годовой абонемент уровня Gold / Platinum: €3 000 / €3 540.

Расположенный всего в нескольких шагах от отеля фитнес-центр Thermes Marins Monte-Carlo предлагает огромный зал для занятий фитнесом. Программа включает в себя классику, такую как растяжка и пилатес, а также пилоксинг — сочетание бокса, пилатеса и танца, и велоспорт на открытом воздухе. Также предлагаются занятия по аквагимнастике. В велнес-центре есть бассейн, сауна и хаммам.