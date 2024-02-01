Дмитрий Рыболовлев не смог выиграть процесс против аукционного дома Sotheby’s

Однако этот судебный процесс «пролил свет на критическое отсутствие прозрачности на арт-рынке».

После почти месяца судебного процесса вынесен вердикт. Российский миллиардер и владелец ФК «Монако» Дмитрий Рыболовлев не смог одержать верх в юридическом сражении против аукционного дома Sotheby’s, который он обвинял в пособничестве в мошенничестве.

Напомним, Ив Бувье, швейцарский торговец произведениями искусства и друг Дмитрия Рыболовлева, выступал его посредником в покупке картин известных мастеров. Но в 2015 году владелец ФК «Монако» обвинил Ива Бувье в мошенничестве на сумму около миллиарда швейцарских франков при покупке 38 произведений искусства. 12 из них были куплены на частных торгах, организованных Sotheby’s, а четыре стали предметом судебного процесса в Нью-Йорке: это работы Магритта, Климта, Модильяни и Леонардо да Винчи.

Аукционный дом Sotheby’s обвинялся в содействии Иву Бувье в завышении стоимости нескольких произведений искусства и сокрытии информации, которая позволила бы Дмитрию Рыболовлеву узнать, что Ив Бувье и был настоящим владельцем проданных ему работ.

Как сообщает газета New York Times, во время судебного разбирательства особенно часто звучало имя Сэма Валетта, вице-президента Sotheby’s, ответственного за частные продажи. Согласно обвинению, он якобы напрямую работал с Ивом Бувье с целью совершить мошеннические действия в отношении Дмитрия Рыболовлева.

«Компания [Sotheby’s] позволила алчному менеджеру среднего звена подняться по карьерной лестнице, никогда не требуя от него отчетности. Она предпочла поступиться своей репутацией, своей маркой, доверием, которое мы оказываем подобным компаниям, ради выгоды», – заявил один из адвокатов миллиардера десяти присяжным федерального нью-йоркского суда.

Аукционный дом постоянно отвергал эти обвинения. По информации той же New York Times Sotheby’s отвечал, что Сэм Валетт – увлеченный арт-эксперт, работящий и честный сотрудник, который всего лишь стремился продавать произведения искусства своим клиентам по лучшей цене. Так что Ив Бувье якобы не пользовался никакими привилегиями и рассматривался как любой другой клиент компании. «Вместо того, чтобы обвинять аукционный дом, Рыболовлев может злиться только на самого себя», – настаивала защита Sotheby’s.

Во время судебного разбирательства аукционный дом и Сэм Валетт, который давал свидетельские показания в Нью-Йорке, «описали темную картину мошеннических махинаций Ива Бувье», как отметило специализированное издание Artnet. Но адвокаты Sotheby’s постоянно настаивали на том, что аукционный дом не несет за это никакой ответственности.

Именно по этому факту и должны были принять решение американские присяжные: было ли известно Сэму Валетту о деятельности Ива Бувье? А главное – помогал ли он ему? Этот вопрос был сложным. Ведь в ходе судебного разбирательства присяжные смогли убедиться в серьезной непрозрачности отрасли.

На пути к большей прозрачности арт-рынка?

Как сообщает издание The Wall Street Journal, после трех недель слушаний, многочисленных свидетельств специалистов отрасли и пятичасового совещания присяжные решили, что действия Sotheby’s не носили мошеннического характера.

В своем комментарии вердикта аукционный дом подчеркнул, что «соблюдает строжайшие правила неподкупности, этики и профессионализма во всех областях арт-рынка».

«Это было долгое испытание для Sotheby’s, – добавил адвокат аукционного дома, как пишет The Wall Street Journal. – Но обвинения сняты, и это облегчение для нас».

В свою очередь адвокат российского миллиардера заявил: «Этот судебный процесс пролил свет на критическое отсутствие прозрачности на арт-рынке. Подобная скрытность сделала крайне сложным доказывание комплексного кейса по содействию и пособничеству в мошенничестве. Данный вердикт лишь подчеркивает необходимость проведения реформ вне зала суда.»

Действительно, как уточняет издание Art News, несмотря на вынесение вердикта в пользу Sotheby’s, во время процесса были выявлены многие подробности его внутренней работы и коммерческих методов, что дало редкую возможность взглянуть на секретный мир частных продаж аукционных домов, которые в последние годы приносят значительную долю комиссий Sotheby’s и его конкурентам.