Как добраться на общественном транспорте на турнир Rolex Monte-Carlo Masters 2024

В этом году турнир Rolex Monte-Carlo Masters проходит с 6 по 14 апреля. © Управление по связям с общественностью – Микаэль Алези

Выбирайте междугородние автобусы, бесплатные шаттлы или поезд, чтобы добраться до турнира уже на этой неделе, оставив автомобиль дома.

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Старт первого в сезоне турнира Masters 1000 на глиняных кортах состоялся три дня назад, поэтому уже пора планировать своё путешествие. Каждый год Автобусная компания Монако (CAM) предоставляет бесплатные автобусы для зрителей, а SNCF обеспечивает специальную остановку на станции Monte-Carlo Country Club.

Автобусом

Чтобы избежать проблем с пробками и парковкой, мы настоятельно советуем воспользоваться бесплатными автобусами-шаттлами, а также услугами CAM и TER ZOU! Автобусы отправляются каждые 15 минут из портового района Ниццы (линия 607) или с автовокзала Ментона (линия 608) стоимость билета — всего €1,50 с человека.

Для посетителей, прибывающих из общественных парковок Княжества, первые автобусы-шаттлы предоставляются бесплатно утром и вечером (см. маршруты и парковки на схеме «Маршрут шаттла на парковках VL»).

Вторые шаттлы, также доступные утром и вечером, предназначены для зрителей, приехавших на туристических автобусах (см. схему «Маршрут шаттлов на парковке туристических автобусов»).

В Monte-Carlo Country Club (вход/выход 3) функционирует многоязычная система помощи, которая поможет зрителям сориентироваться между двумя типами автобусов-шаттлов.

Поездом

Как и в прежние годы, SNCF организует временную остановку между станциями «Монако» и «Рокбрюн-Кап-Мартен». Поезд TER останавливается в 500 метрах от входа № 4 на турнир Rolex Monte-Carlo Masters. Обратите внимание, что эта станция не приспособлена для людей с ограниченными возможностями.

В качестве альтернативы вы можете выйти на станции «Монако» и, предъявив билет на теннисный турнир, бесплатно добраться до Monte-Carlo Country Club на автобусах Княжества (линии 1, 4 или 6).