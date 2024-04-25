Лига 1: ничто больше не остановит «Монако» на пути ко второму месту
В среду вечером на стадионе «Луи-II» монегаски обыграли «Лилль» в 2 400-м матче клуба в элите на глазах у Князя Альбера II и президента клуба Дмитрия Рыболовлева.
Счет: 1:0
Они ждали этого целых шесть лет. Еще никогда Лига чемпионов не была так близка к Скале.
Благодаря своей четвертой победе подряд, на этот раз над своим прямым конкурентом, команда Ади Хюттера сделала решающий, почти окончательный шаг к Лиге чемпионов, как о том свидетельствовала эйфория игроков и публики в конце матча.
В ходе насыщенной и сбалансированной встречи монегаски все-таки взяли верх во втором тайме. Счет открыл Юсуф Фофана (1:0, 61’).
Виссам Бен-Йеддер чуть было не удвоил счет, но Люка Шевалье отразил его удар в блестящем прыжке (69’). Соклубники Такуми Минамино не пошли на прорыв, но умело сохранили свое преимущество.
Следующий матч монегасков состоится в воскресенье вечером (19:00) на поле «Лиона».
Цифра: 10
Это – количество очков, разделяющих «Монако» (58 очков, второе место) и «Ниццу» (48 очков, пятое место). За четыре тура до конца сезона остается разыграть 12 очков, но монегаски уже почти точно будут квалифицированы в Лигу чемпионов.
Игрок: Юсуф Фофана – размах патрона
Его гол позволил команде выйти вперед и одержать победу. Стремительный проход по прямой и пушечный удар левой, который не оставил Люке Шевалье ни малейшего шанса.
В ходе солидного сезона в компании монегасков непревзойденный Юсуф Фофана забил свой третий гол в этом году, может быть, самый важный, поскольку он несомненно позволит ФК «Монако» выйти в Лигу чемпионов.
Цитата: «Мы заслужили победу»
Ади Хюттер: «Я поздравляю команду. Мы заслужили победу. Это был отличный матч двух отличных команд в полной форме. Я глубоко уважаю «Лилль». С этой командой было трудно справиться, но мы их обыграли и счастливы этому.»