Лига 1: ничто больше не остановит «Монако» на пути ко второму месту

В среду вечером на стадионе «Луи-II» монегаски обыграли «Лилль» в 2 400-м матче клуба в элите на глазах у Князя Альбера II и президента клуба Дмитрия Рыболовлева.

Счет: 1:0

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Они ждали этого целых шесть лет. Еще никогда Лига чемпионов не была так близка к Скале.

Благодаря своей четвертой победе подряд, на этот раз над своим прямым конкурентом, команда Ади Хюттера сделала решающий, почти окончательный шаг к Лиге чемпионов, как о том свидетельствовала эйфория игроков и публики в конце матча.

Чемпионат Франции: ФК «Монако» приближается к Лиге чемпионов

В ходе насыщенной и сбалансированной встречи монегаски все-таки взяли верх во втором тайме. Счет открыл Юсуф Фофана (1:0, 61’).

Виссам Бен-Йеддер чуть было не удвоил счет, но Люка Шевалье отразил его удар в блестящем прыжке (69’). Соклубники Такуми Минамино не пошли на прорыв, но умело сохранили свое преимущество.

Следующий матч монегасков состоится в воскресенье вечером (19:00) на поле «Лиона».

Президент ФК «Монако» Дмитрий Рыболовлев, член совета директоров ФК «Монако» Стефан Моранди и Князь Альбер II – © ФК «Монако»

Цифра: 10

Это – количество очков, разделяющих «Монако» (58 очков, второе место) и «Ниццу» (48 очков, пятое место). За четыре тура до конца сезона остается разыграть 12 очков, но монегаски уже почти точно будут квалифицированы в Лигу чемпионов.

Игрок: Юсуф Фофана – размах патрона

Его гол позволил команде выйти вперед и одержать победу. Стремительный проход по прямой и пушечный удар левой, который не оставил Люке Шевалье ни малейшего шанса.

В ходе солидного сезона в компании монегасков непревзойденный Юсуф Фофана забил свой третий гол в этом году, может быть, самый важный, поскольку он несомненно позволит ФК «Монако» выйти в Лигу чемпионов.

Цитата: «Мы заслужили победу»

Ади Хюттер: «Я поздравляю команду. Мы заслужили победу. Это был отличный матч двух отличных команд в полной форме. Я глубоко уважаю «Лилль». С этой командой было трудно справиться, но мы их обыграли и счастливы этому.»