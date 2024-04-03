Программа летних концертов 2024 года в Княжеском дворце
В период с 11 июля по 8 августа Княжеский дворец станет площадкой для семи концертных выступлений Филармонического оркестра Монте-Карло.
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Этот музыкальный фестиваль лета 2024 года обещает уникальную атмосферу, созданную благодаря выдающихся музыкантам и великолепным композициям и творениям знаменитых композиторов. Зрителей ждёт насыщенная программа из семи концертов:
- 11 июля: произведения Франка, Листа, Гершвина под управлением дирижёра Джеймса Гэффигана и в исполнении пианиста Александра Кантороу
- 18 июля: музыка Бруха и Чайковского под управлением дирижёра Кристиана Мацелару с участием солистки-скрипачки Марии Дуэньяс
- 26 и 28 июля: концерты под руководством Риккардо Мути, посвящённые творчеству Каталини и Шуберта
- 1 августа: композиции Глинки, Чайковского и Бородина в исполнении дирижёра Станислава Кочановского и пианиста Николая Луганского.
- 5 августа: произведения Брамса, Сметаны и Дворжака под управлением Казуки Ямады с участием пианиста Симона Трпческого
- 8 августа: музыка Дворжака и Шумана под руководством дирижёра Петра Попелки в исполнении Мао Фудзиты.
Предварительная продажа абонементов и билетов для членов ассоциации «Друзья оркестра» начнётся 2 апреля, а открытая продажа одиночных билетов стартует 9 апреля 2024 года
Практическая информация:
- Абонементы (шесть концертов) предлагаются по цене от 125 до 900 евро
- Одиночные билеты доступны по цене от 22 до 160 евро; молодёжные билеты (до 25 лет) — от 10 до 25 евро; групповые билеты (от 10 человек) — от 20 до 60 евро
- Цены на одиночные билеты на концерты 26 и 28 июля составляют от 30 до 250 евро; тариф «Молодёжный» (до 25 лет) — от 15 до 35 евро; групповые билеты (от 10 человек) — от 27 до 85 евро
- Билеты можно заказать по телефону + 377 92 00 13 70, по электронной почте atrium@opmc.mc, в кассе Атриума Казино Монте-Карло или через интернет. Обратите внимание, что абонементы не продаются онлайн — для их приобретения необходимо обратиться в кассу Казино.
- Билеты также можно приобрести на Дворцовой площади в день концерта с 20:00 (при наличии свободных мест).
- Дресс-код обязателен (пиджак и галстук для мужчин)