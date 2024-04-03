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Мероприятие

Программа летних концертов 2024 года в Княжеском дворце

Автор: Paul Brault
Опубликовано 3 апреля 2024
оркестр-парадный двор-княжеский дворец-монако
Эрик Матон/Княжеский дворец
Автор: Paul Brault
- 3 апреля 2024

В период с 11 июля по 8 августа Княжеский дворец станет площадкой для семи концертных выступлений Филармонического оркестра Монте-Карло.

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Этот музыкальный фестиваль лета 2024 года обещает уникальную атмосферу, созданную благодаря выдающихся музыкантам и великолепным композициям и творениям знаменитых композиторов. Зрителей ждёт насыщенная программа из семи концертов:

  • 11 июля: произведения Франка, Листа, Гершвина под управлением дирижёра Джеймса Гэффигана и в исполнении пианиста Александра Кантороу
  • 18 июля: музыка Бруха и Чайковского под управлением дирижёра Кристиана Мацелару с участием солистки-скрипачки Марии Дуэньяс
  • 26 и 28 июля: концерты под руководством Риккардо Мути, посвящённые творчеству Каталини и Шуберта
  • 1 августа: композиции Глинки, Чайковского и Бородина в исполнении дирижёра Станислава Кочановского и пианиста Николая Луганского.
  • 5 августа: произведения Брамса, Сметаны и Дворжака под управлением Казуки Ямады с участием пианиста Симона Трпческого
  • 8 августа: музыка Дворжака и Шумана под руководством дирижёра Петра Попелки в исполнении Мао Фудзиты.
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Предварительная продажа абонементов и билетов для членов ассоциации «Друзья оркестра» начнётся 2 апреля, а открытая продажа одиночных билетов стартует 9 апреля 2024 года

Практическая информация:

  • Абонементы (шесть концертов) предлагаются по цене от 125 до 900 евро
  • Одиночные билеты доступны по цене от 22 до 160 евро; молодёжные билеты (до 25 лет) — от 10 до 25 евро; групповые билеты (от 10 человек) — от 20 до 60 евро
  • Цены на одиночные билеты на концерты 26 и 28 июля составляют от 30 до 250 евро; тариф «Молодёжный» (до 25 лет) — от 15 до 35 евро; групповые билеты (от 10 человек) — от 27 до 85 евро
  • Билеты можно заказать по телефону + 377 92 00 13 70, по электронной почте atrium@opmc.mc, в кассе Атриума Казино Монте-Карло или через интернет. Обратите внимание, что абонементы не продаются онлайн — для их приобретения необходимо обратиться в кассу Казино.
  • Билеты также можно приобрести на Дворцовой площади в день концерта с 20:00 (при наличии свободных мест).
  • Дресс-код обязателен (пиджак и галстук для мужчин)