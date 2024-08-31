Яхт-шоу Монако — 2024: практическое руководство по престижному салону

Стоимость билетов начинается от €690 за один день.

Монако Яхт Шоу ежегодно возвращается в княжество, и в этом году оно пройдет с 25 по 28 сентября. Мероприятие, которое состоится в порту Эркюль, предлагает уникальную возможность увидеть последние достижения в морском секторе, встретиться с ведущими специалистами индустрии или просто прогуляться среди впечатляющего флота роскошных яхт.

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На выставке будет представлено более 560 участников, демонстрирующих новшества для яхтинга будущего — от креативных дизайнерских решений до передовых технологий. Гостям покажут более 120 яхт и 60 тендеров, которые можно будет приобрести, арендовать или просто посетить.

5 зон для вашего удобства:

Выставка разделена на пять тематических зон, каждая из которых познакомит вас с разными гранями яхтенной индустрии:

Зона доков — здесь можно увидеть впечатляющий выбор суперъяхт и роскошных тендеров.

Зона парусных яхт — представлены самые изысканные парусные яхты от именитых строителей и дизайнеров.

Yacht Design & Innovation Hub — пространство, где вы сможете познакомиться с последними инновациями в дизайне и технологиях яхт.

Зона приключений — объединяет морские развлечения и передовые гаджеты, создавая для гостей неповторимые впечатления.

Центр устойчивого развития (Sustainability Hub) — расскажет о том, как индустрия стремится сократить углеродный след, демонстрируя экологичные и устойчивые технологии.

Кроме того, посетители могут заглянуть в Upper Deck Lounge — зону с последними новинками в дизайне интерьеров яхт и роскошной мебелью. Здесь также работает бар-ресторан, где можно расслабиться и отдохнуть от шумной выставки.

Sapphire Experience — это высший уровень VIP-обслуживания. Если вы серьезно рассматриваете покупку, команда специалистов поможет вам полностью окунуться в мир роскоши и яхтинга. VIP-билет предоставляет привилегированный доступ в лаунж-зоны, частные экскурсии на яхтах, а также приглашения на гала-вечера и закрытые коктейли на борту самых престижных яхт.

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Полезная информация:

В среду выставка будет открыта только для частных клиентов, участников и обладателей билетов Sapphire. Остальные гости смогут посетить шоу с четверга, 26 сентября, по субботу, 28 сентября. Стоимость билетов начинается от €690 за один день, €1170 за два дня и €1860 за все три.

Обратите внимание, что при входе в Монако через порт вам потребуется пропуск, и вас могут проверить на входе. Также в этом году будет расширена зона, где запрещена якорная стоянка.