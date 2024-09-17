Новый сезон Балета Монте-Карло обещает бурные эмоции

На афишах нового сезона – 15 спектаклей!

В этом году Балет Монте-Карло под руководством Жана-Кристофа Майо представит три мировые премьеры и новый спектакль в репертуаре труппы. Помимо Монако, пятьдесят членов труппы будут представлять Княжество в международных турне по Европе, Мексике, Китаю и Кубе.

Pеклама

Для начала, с 11 по 18 декабря 2024 года Monaco Dance Forum примет труппу Compagnie Peeping Tom («Dyptich»), Израэля Гальвана («La Edad de Oro»), Охада Ханарина со Staatsballet Wiesbaden («Last Work»), Шарона Эйаля и Жана-Кристофа Майо с Балетом Монте-Карло («Autodance», «Vers un pays sage»), Akram Khan Company («Chooto Desh»), La Cie Eugénie Andrin («Dance Marathon») и Jo Strømgren Kompani («Made in Oslo»).

Сезон 2024-2025: Филармонический оркестр Монте-Карло готовится к новому сезону и продолжает свою пёструю программу

Этот год завершится в Grimaldi Forum постановкой Жана-Кристофа Майо «Укрощение строптивой» с 29 декабря 2024 года по 4 января 2025 года. Этот балет в музыкальном сопровождении Филармонического оркестра Монте-Карло даст возможность познакомиться с новыми талантами труппы.

Весной зрителей ждут три мировые премьеры. Первая – «Преображённая ночь» германского хореографа Марко Гёке – будет представлена в Grimaldi Forum с 23 по 27 апреля. Затем «Четыре темперамента» Джорджа Баланчина будут представлены знаменитой исполнительницей произведений этого хореографа, Патрисией Нири, а «Элегия военной поры» (Wartime Elegy) Алексея Ратмананского войдёт в репертуар Балета Монте-Карло.

Традиционное гала-представление по случаю окончания сезона Академии Княгини Грейс пройдёт 20 и 21 июня 2025 года в Зале Гарнье Оперы Монте-Карло. На этой же сцене будут представлены два новых представления Балета Монте-Карло: постановка труппы Compagnie Kor’sia и спектакль словацкого хореографа Лукаша Тимулака.