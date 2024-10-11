Монакские банкиры осуждены за отмывание денег

В прошлом году в Княжестве было арестовано полмиллиарда евро © Все права защищены

В своей недавней публикации издание Bloomberg сообщило, что два бывших монакских банкира были осуждены за участие в отмывании нескольких миллионов евро, помещенных наличными в Княжестве итальянскими бизнесменами.

Bloomberg указывает, что Александр Балга, ранее работавший в банке Havilland, и Николя Жесло, бывший сотрудник отделения CMB Monaco банка Mediobanca SpA, были приговорены монакским судом к штрафу в размере 10 000 евро и условным срокам тюремного заключения до шести месяцев.

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Два итальянских бизнесмена, Фабрицио Аморе и Маурицио Фратти, были приговорены каждый к одному году тюремного заключения, из которых 6 месяцев условно, и штрафу в размере 500 000 евро. Фабрицио Аморе и Маурицио Фратти объявили через своих адвокатов о намерении подать на апелляцию.

Кроме того, еще четыре банкира обвиняются в том, что не сообщили о подозрительных депозитах. Трое из них, один из которых в то время работал на банк Edmond de Rothschild, были приговорены к штрафам в размере от 5 000 до 7 000 евро.

Однако судьи оправдали наиболее подозреваемого в этом деле банкира, Патрика Даге, нынешнего президента Havilland Monaco. Что касается банков, то они не были подвергнуты преследованиям.

Дело, начатое в Италии, закончилось в Монако

Монакское дело, также известное как «Mafia Capitale», прошло всестороннее расследование, начатое в Италии. В 2015 году Фабрицио Аморе был признан подозреваемым несмотря на то, что его адвокаты заявляли, что он никогда не был осужден. Они утверждают, «что никакой обвинительный приговор не должен был выноситься в Монако в основном из-за того, что отмывание денег является вторичным преступлением, требующим, чтобы [их] подзащитный был сначала осужден в Италии, чего сделано не было.»

Вторичное преступление или нет, правонарушение произошло в Княжестве, которое проявляет высокую бдительность в отношении поступающих средств и имеет полное право выносить приговоры, благодаря недавно принятым новым законам. Основная цель Монако – вывести Княжество из «серого списка» Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ).

Как подчеркнул генеральный прокурор Монако, Стефан Тибо, при возобновлении работы судов, «Чтобы преступники и правонарушители отказались от замыслов прятать и отмывать свои деньги в Монако, они должны знать, что рискуют попасть под проверки, аресты, расследования и строгие приговоры, в частности, с наказаниями в виде конфискации имущества». В прошлом году в Княжестве было арестовано полмиллиарда евро.

Возобновление работы судов: год пройдёт под знаком борьбы с отмыванием денег и выхода из «серого списка»