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Рейсы Ницца-Вашингтон – уже со следующей весны

Автор: Agathe Chéreau
Опубликовано 15 октября 2024
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Первые рейсы Ницца-Вашингтон откроются в мае 2025 года © Aéroports de la Côte d'Azur Kelagopian
Автор: Agathe Chéreau
- 15 октября 2024

Билеты на эти новые рейсы можно будет купить уже в ближайшие недели. 

С 25 мая 2025 года авиакомпания United Airlines будет выполнять прямые рейсы Ницца-Вашингтон в обе стороны. Эти новые сезонные рейсы, которые свяжут столицу Лазурного берега со столицей США, будут выполняться самолётами Boeing 767-300 четыре раза в неделю.

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«Летом 2025 года наши пассажиры в Ницце получат расширенный выбор путешествий: прямые рейсы в столицу США, удобные пересадки в наших хабах в Вашингтоне и Нью-Йорке/Ньюарке в 78 направлениях в США», утверждает Марсель Фукс, генеральный директор по международным продажам компании United Airlines.

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Эти рейсы дополнят уже существующие связи между Ниццей и Нью-Йорком/Ньюарком, а также ежедневные круглогодичные рейсы между Парижем и США (Нью-Йорк/Ньюарк, Вашингтон/Даллес, Чикаго О’Хара и Сан-Франциско.

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Это – крупнейшее международное развитие сети в истории авиакомпании United Airlines, которое увеличивает на 25% количество посадочных мест на рейсах между Ниццей и США летом 2025 года.