Что мы знаем о Бале Роз 2025 года?

С 1954 года Бал Роз проводится в марте каждого года © Дирекция по связям

В этом году знаменитый Бал Роз пройдет 29 марта в центре Sporting Monte-Carlo.

В этом году «Sunset Ball» пройдет в центре Sporting Monte-Carlo, в престижном Звёздном зале. Мероприятие проходит под председательством Князя Альбера II и принцессы Каролины и организовано компанией Monte-Carlo SBM.

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Ежегодно средства, собранные во время этого благотворительного вечера, направляются в Фонд Княгини Грейс, поддерживающий людей в трудной жизненной ситуации и детей из неблагополучных семей. Как и в предыдущем году, розыгрыш призов проведет журналист и ведущий Стефан Берн.

Уже четвертый год подряд дизайнер Кристиан Лубутен займётся организацией этого вечера, проходящего под знаком элегантности и солидарности.

Загадочная тема

После «Безумных двадцатых» в 2022 году, иконографией Болливуда в 2023 году и атмосферой диско в 2024 году ожидания от темы бала 2025 года высоки и предполагают еще более удивительное погружение. Одним из первых откровений о теме бала этого года стало изображение, опубликованное в Instagram Франсуазой Дюма, организатором мероприятия, но оно не раскрыло точную тему мероприятия.

Дресс-код намечен формальный: черный галстук для мужчин и вечернее платье для женщин.

Князь Альбер II открывает новую выставку, связанную со Средиземноморьем

Принцесса Каролина, Князь Альбер II и Княгиня Шарлен на Балу Роз 2024 года © Эрик Матон (Eric Mathon) / Княжеский дворец

Тема прошлогоднего бала – диско. Вечер прошёл 23 марта в Звёздном зале центра Sporting Monte-Carlo. Принцесса Каролина дала Кристиану Лубутену карт-бланш. Зал был украшен множеством дискотечных шаров и цветами фуксии. На балу было около 800 гостей.

Дрэг-квин Шанджела и Чад Майклс исполнили хиты Донны Саммер и Шер. Публику развлекали танцоры хореографа Садека Берраба. Артист кабаре Чарли Вуду завершил вечер великолепным шоу.

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