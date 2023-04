Le Prince Albert II présent pour l’inauguration de l’exposition Humanoïdes

Le Nouveau musée national de Monaco accueille l’artiste américain George Condo et son exposition « Humanoïdes ».

Le Prince Albert II, accompagné de la Princesse de Hanovre et de ses filles, Charlotte Casiraghi et Alexandra de Hanovre, a réalisé une visite des trois étages de la Villa Paloma, guidé par George Condo lui-même. Depuis le premier étage, chaque palier accueille deux salles et deux domaines d’inspiration de l’artiste. Au total, l’exposition est découpée en six chapitres thématiques.

© Paul Charoy / Monaco Tribune

« L’Humanoïde n’est pas un monstre de science-fiction, c’est une forme de représentation qui utilise des moyens traditionnels pour faire remonter les émotions profondes à la surface d’une personne ». La vision de George Condo se reflète dans ses tableaux. Des couleurs vives aux couleurs ternes, ses oeuvres peuvent choquer ou faire sourire. Les modèles et références sont très nombreux bien que, selon l’historien d’art Didier Ottinger, « Il y a de nombreux éléments de Picasso, notamment dans la dimension psychologique et caricaturale ».

© Paul Charoy / Monaco Tribune

Parmi les tableaux exposés se retrouvent les premiers de l’artiste américain et d’autres bien plus récents. Certains sont une critique de la société américaine, « l’inventaire psychologique de l’Amérique contemporaine » selon les mots de l’homme qui les a peints, d’autres représentent une personne fragmentée, décrivant la pression sociologique que nous, humains, pouvons ressentir, jusqu’à la réalisation de plusieurs autoportraits imaginatifs.

« Ce sont des images que je transmets de mon cerveau à mon art, je travaille sur ce que j’aime. Selon moi, tu n’as pas besoin de savoir ce que tu fais pour faire une bonne peinture », nous déclarera George Condo. Son exposition, « Humanoïdes », est à découvrir jusqu’au 31 octobre 2023 au Nouveau Musée National de Monaco.