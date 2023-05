Le métaverse à l’honneur en Principauté

Les Metaverse Entertainment World Summit (MEWS) & Awards permettent aux participants d’en découvrir davantage sur les dernières tendances et technologies issues de l’industrie du métaverse.

Du 3 au 5 mai derniers, le One Monte-Carlo accueillait les Metaverse Entertainment World Summit & Awards : une série de conférences, placée sous le Haut Patronage du Souverain, dédiées au métaverse et à son secteur.

Etaient notamment présents pour l’occasion Frédéric Genta, Délégué Interministériel à l’Attractivité et à la Transition Numérique, Sébastien Borget, cofondateur du jeu vidéo The Sandbox, John Linden, PDG de la société Mythical Games, Hrish Lotlikar, cofondateur de l’application SuperWorld, Allen Bolden, PDG de l’entreprise IDX, le Dr Christina Yan Zhang, qui a fondé le Metaverse Institute, Jon Morris, PDG de Nowhere Metaverse et Karen Jouve, PDG et cofondatrice de Doors3.

Ces trois jours furent aussi l’occasion de dévoiler pour la toute première fois certaines nouveautés. A l’instar de la très convoitée « Patton Watch », une montre dévoilée via la plateforme métaverse « Ocean of Nowhere », rendant ainsi hommage au Prince Albert II et à sa Fondation et son engagement envers les océans.

Les MEWS Awards ont également permis d’en découvrir davantage sur les dernières tendances et technologies issues de l’industrie du métaverse. Les participants ont aussi pu échanger, notamment autour d’un cocktail organisé à l’Hôtel Hermitage.

Les trois jours se sont conclus par la cérémonie de remise des prix : les MEWS Awards récompensent ainsi les personnes qui ont accompli des exploits en la matière. Le Prince Albert II a par ailleurs remis le premier prix à John Linden, pour son travail au sein de Mythical Games.