L’explorateur Mike Horn lance sa nouvelle expédition « What’s Left »

L’aventurier à la double nationalité suisse et sud-africaine a largué les amarres de son voilier Pangaea (35 mètres) réalisé par son partenaire Sunreef Yachts depuis le Yacht Club de Monaco mercredi 3 mai en fin d’après-midi.

Membre du Yacht Club de Monaco, Mike Horn reprend sa carrière d’aventurier pour un dernier grand projet d’envergure. Battant désormais pavillon monégasque, Mike Horn a pris le départ d’une nouvelle expédition de quatre ans autour du monde intitulée « What’s Left ».

L’expédition, conçue pour revisiter les lieux emblématiques qui ont marqué sa carrière ainsi que les endroits inconnus de l’explorateur, a pour objectif de dresser un bilan de l’état de la planète. Mais aussi de devenir son porte-parole et d’embarquer son public dans cette aventure.

Le Yachting entame sa révolution énergétique

« Avec comme principale mode de transport le Pangaea, cette nouvelle expédition va nous emmener en Arctique, dans la jungle amazonienne, en Antarctique, en Patagonie, dans le désert australien, en Nouvelle-Zélande, au nord du Canada, en Alaska, en Asie » précise Mike Horn dans un communiqué, qui prévoit des escales de six mois dans chaque destination aux côtés de son équipage.

Mike Horn a fait visiter son bateau aux jeunes du club

« L’objectif est de les accompagner dans le développement de leur projet avec l’aide d’experts et de coachs. Durant le programme, les équipes découvrent les notions de Business Model, Design Thinking et Business plan pour les aider à rendre leur idée réalisable. Ce n’est qu’ensuite qu’ils montent sur le bateau et concrétisent leur projet. Nous devenons alors une plateforme d’exécution. »

Sous le regard du Prince Albert II, président du Yacht Club de Monaco, Mike Horn n’a pas manqué de faire visiter son vaisseau des mers aux jeunes de la section sportive du YCM juste avant son départ.

Le Yacht Club de Monaco, acteur incontournable de la transition environnementale, continue ainsi d’encourager toutes les initiatives qui s’inscrivent dans le cadre de la démarche collective « Monaco, Capital of Advanced Yachting ».

