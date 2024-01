Sculpture, gravure et dessin : réveillez l’artiste qui est en vous pendant les vacances d’hiver

L’École Supérieure d’Arts Plastique propose trois stages amateurs pour les prochaines vacances scolaires.

Du lundi 26 février au vendredi 1er mars 2024, trois stages seront dispensés au Pavillon Bosio. Enfant ou adulte, débutant ou confirmé, chacun y trouvera son bonheur. Quatre professeurs aguerris animeront les trois programmes de sculpture, gravure (pour adultes et ados) et dessin (pour les plus jeunes).

[3 STAGES AU PAVILLON BOSIO DURANT LES VACANCES D'HIVER] 🎨



Stage de gravure

Laure Fissore, diplômée de l’Ecole Nationale Supérieure des Arts Décoratifs de Paris, animera les ateliers de gravure. Accessible aux collégiens, lycéens et adultes, ce stage sera une découverte de la gravure taille douce avec l’utilisation de la technique de la pointe sèche sur plaque de métal ou de plexiglass.

Stage de céramique

Dans un programme adapté aux adultes et lycéens, Jeffrey Haines et Jean-Sylvain Marchessou enseigneront les techniques de la sculpture et du modelage. Vous aurez également l’occasion de travailler sur le volume par l’étude et l’observation du corps humain.

Stage de dessin

Cette fois-ci à destination des enfants, le stage de dessin dirigé par Yannick Cosso propose des exercices ludiques avec des moments libres et collectifs. Avec un thème par jour en accord avec la présentation d’une ou plusieurs œuvres, les enfants de sept à 13 ans pourront s’exprimer et approfondir leurs techniques. Ils seront séparés en deux groupes en fonction de leur âge.

Cette semaine représente un éveil à la culture pour chacun. Les plus jeunes auront l’occasion de découvrir des œuvres emblématiques comme Hokusai et le paysage, Dada et le collage, Dali et l’imaginaire.

N’oubliez pas votre matériel ! La liste des fournitures nécessaires vous sera transmise lors de votre inscription.

Infos pratiques pour la gravure et la céramique :

Tarifs :

– Personnes inscrites aux cours d’ateliers publics de l’ESAP : 300 € (ou 60 € / jour)

– Personnes non inscrites à l’ESAP : 375 € (ou 75 € / jour).

Du lundi 26 février au vendredi 1er mars 2024, de Lieu : Pavillon Bosio, 1 Avenue des Pins, 98000 Monaco

Infos pratiques pour le stage dessin :

Tarifs :

– Personnes inscrites aux cours d’ateliers publics de l’ESAP : 150 € (ou 30 € / demi-journée)

– Personnes non inscrites à l’ESAP : 200 € (ou 45 € / demi-journée).

– Enfants de sept à neuf ans : de 9h30 à 12h30

– Enfants de 10 à 13 ans : de 14 heures à 17 heures

: Pavillon Bosio, 1 Avenue des Pins, 98000 Monaco Accessibilité : Enfants de sept à 13 ans