ACLI Monaco : Une nouvelle association italienne officiellement reconnue dans la Principauté

L’Association Chrétienne des Travailleurs Italiens a officiellement lancé sa première antenne monégasque le mardi 1er juillet.

« Je suis très touchée de voir autant de personnes réunies pour le lancement de notre association, déclare Ginevra De Masi, présidente de l’ACLI de la Principauté de Monaco, sur le rooftop de l’Équinoxe mardi soir. Il y a une importante communauté italienne ici à Monaco, nous apprécions tout particulièrement le soutien de la Mairie, du Diocèse et de l’ambassadrice Manuela Ruosi. »

Une émotion partagée par Nicola Buratto, General Manager de l’endroit et vice-président de l’association : « Je suis très fier de pouvoir présenter l’association ici à l’Équivoque et de promouvoir ses valeurs. Cela fait un an et demi que je connais la présidente De Masi. J’admire sa volonté de s’investir et de construire quelque chose pour les autres ».

Lancement officiel avec le président national

Le 28 mars dernier, le Journal de Monaco a publié la reconnaissance officielle de l’ACLI (Association Chrétienne des Travailleurs Italiens) de la Principauté de Monaco. Une création qui comble un vide dans le paysage associatif monégasque, alors que plus de 8 000 Italiens résident dans la Principauté, auxquels s’ajoutent les nombreux travailleurs frontaliers. L’abbé Claudio Fasulo, vicaire à la paroisse Sainte-Dévote, a également prononcé quelques mots © klipkx

L’association trouve ses racines dans trois années d’activités menées par ACLI Terra sur le territoire monégasque, sous l’impulsion de son président Nicola Tavoletta, notamment pour promouvoir l’agroalimentaire italien et participer aux débats internationaux sur le changement climatique en Méditerranée. « Nous accorderons une attention particulière à la jeunesse qui incarne notre avenir. Nous mettrons en place des projets artistiques et culturels, des évènements et des partenariats avec d’autres associations », affirme Ginevra De Masi aux côtés du président d’honneur Nicolò Caissotti di Chiusano, venu participer à l’évènement.

© Thierry Carpico

Placée sous le signe de la culture du travail, de l’intégration sociale et de la durabilité environnementale, Emiliano Manfredonia, président de la Fédération ACLI International, a accueilli l’antenne monégasque dans le réseau international des ACLI, présent depuis 1944 dans toutes les communautés italiennes importantes à travers le monde.