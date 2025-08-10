Les Rolling Stones sur la Riviera : quand l’exil fiscal devient légende musicale

En fuyant le fisc britannique pour la Villa Nellcote en 1971, les Stones ont écrit l’un des chapitres les plus fascinants de l’histoire du rock sur la Côte d’Azur.

L’été 1971 marque un tournant décisif pour les Rolling Stones. Menacés par un taux d’imposition de 93% au Royaume-Uni, le groupe trouve refuge à la Villa Nellcote, un manoir de seize pièces sur le front de mer de Villefranche-sur-Mer, orchestrant ainsi l’une des plus célèbres évasions fiscales du rock. TV Monaco raconte l’épopée méditerranéenne du groupe dans un podcast immersif.

Le sous-sol qui enfanta un chef-d’œuvre

Dans les entrailles de cette demeure aux dorures suspectes – un proche du groupe, Andy Johns, rapporte que les bouches de chauffage au sol étaient ornées de croix gammées dorées, vestige de son passé de quartier général de la Gestapo – naît « Exile on Main Street ». L’album, enregistré entre ces murs chargés d’histoire, devient l’une des œuvres maîtresses du groupe britannique.

Cette parenthèse azuréenne transcende la simple stratégie financière. Elle cristallise l’image romantique des rockstars en exil, transformant la Riviera française en sanctuaire créatif. Retrouvez Mick Jagger, Bill Wyman, Charlie Watts, Mike Taylor, Bobby Keys et Keith Richards dans cet studio atypique sur TV Monaco et sur YouTube.