Talent Handicap : « N’importe quelle personne avec un handicap peut travailler »

Redwane Bennani, fondateur de Talent Handicap, œuvre depuis 2009 pour faciliter l’emploi des personnes en situation de handicap.

Fondée en 2009, New Net 3D s’est réorientée en 2012 vers l’emploi et le handicap grâce à des partenariats avec des laboratoires de recherche. L’entreprise, qui compte douze collaborateurs, organise désormais cinq forums virtuels annuels. Les deux premiers forums de l’année mettent en avant l’alternance : un levier sans limite d’âge pour les personnes en situation de handicap, véritable tremplin vers l’emploi, favorisant les reconversions et le développement de nouvelles compétences dans des métiers porteurs.

Un forum en juin met en avant les métiers de l’IT, et un autre en septembre valorise ceux de la relation client, deux gisements majeurs d’emploi. Enfin, le forum national spécial SEEPH, organisé en novembre à l’occasion de la Semaine européenne pour l’emploi des personnes handicapées, constitue le principal temps fort annuel, qui associe recrutement, sensibilisation et valorisation des employeurs handi-engagés, avec un programme riche : webinaires thématiques, webconférences de rencontre employeurs-candidats, accès en ligne au jeu « Académie de l’inclusion » et une communication dédiée aux employeurs participant au DuoDay.

Briser les préjugés sur le handicap au travail

« Beaucoup de personnes ont des préjugés, ce qui constitue un frein majeur. On pense à tort que le handicap empêche de travailler, ce n’est pas vrai du tout. N’importe quelle personne avec un handicap peut travailler. Il faut juste qu’elle choisisse un travail cohérent qui corresponde à ses aptitudes ». Une réalité méconnue : 80 % des handicaps sont invisibles. Maladies invalidantes (diabète, cancers, hypertension), troubles cognitifs (autisme, TDAH, troubles dys), déficits visuels ou auditifs… « La définition du handicap en France a changé beaucoup de choses depuis la loi de 2005. C’est l’environnement qui crée le handicap et non la personne. »

Cette approche a également permis d’intégrer les maladies invalidantes et les troubles cognitifs dans le périmètre du handicap, élargissant considérablement les possibilités de reconnaissance. Ce qui nous anime, ce n’est pas la performance économique, c’est la performance humaine. Voir un candidat retrouver confiance, une entreprise s’ouvrir à la différence, une équipe évoluer dans son regard… c’est ce qui nous fait du bien, et c’est là que se trouve le véritable impact. »

Loin de se limiter au recrutement, Talent Handicap propose une approche complète : plateforme de recrutement, CVthèque spécialisée, formations certifiées, webinaires de sensibilisation et accompagnement individuel des collaborateurs : « On arrive avec une solution globale pour être un partenaire de l’entreprise. Tout est lié : le recrutement, la formation, la sensibilisation, l’accompagnement ». Cette approche intégrée s’avère essentielle : « Imaginons qu’on présente un bon candidat à un manager qui n’est pas sensibilisé au handicap. Inconsciemment, le candidat sera écarté », explique-t-il. « Le manager a une méconnaissance du handicap, il peut ainsi avoir des préjugés et craindre de ce qu’il ne connaît pas ». D’où l’importance de former les recruteurs et les managers à adopter une posture inclusive et à adapter leurs pratiques. Les recruteurs doivent être davantage sensibilisés : « Ils reçoivent beaucoup de candidatures et prennent souvent des candidatures avec un parcours linéaire. Alors qu’avec un handicap, on peut avoir des trous dans le CV, une période d’inactivité parce qu’on était malade, des parcours qui ne sont pas linéaires parce qu’on a fait une reconversion ». Talent Handicap intègre donc des formations courtes pour les recruteurs lors de ses forums, tout en proposant des parcours complets via son service Talent Handicap Formation, certifié Qualiopi.

En 2025, Talent Handicap a multiplié par quatre le nombre de candidats tout en maintenant son exigence de qualité : « La quantité, c’est contre-productif ». Cette philosophie a déjà séduit de grands groupes. « On n’est pas dans de l’insertion. Les candidats ont envie de rejoindre une entreprise où ils vont retrouver un environnement handi-accueillant. Les entreprises sont en concurrence face aux candidats. Elles veulent être celles que les candidats vont choisir ». D’où l’importance de travailler la marque employeur et de donner de la visibilité à l’engagement des entreprises.

Un management inclusif profitable à tous

Depuis plus de treize ans, Talents Handicap agit avec une conviction : le handicap est un formidable levier de transformation positive. Selon Redwane Bennani, l’inclusion des personnes en situation de handicap bénéficie à l’ensemble de l’entreprise. Le handicap impose un management plus agile et personnalisé : autoriser plus de télétravail, adapter les tâches, prévoir des pauses supplémentaires… « Il faut avoir un management inclusif. Et le bénéfice est sur le collectif. Les autres deviennent plus engagés, plus performants. C’est cette performance collective qu’il faut voir, et non pas l’individuel. »

© Groupe Talents Handicap

Malgré l’absence d’obligation légale d’emploi de travailleurs handicapés à Monaco, contrairement à la France où les entreprises de plus de 20 salariés doivent respecter un taux de 6 %, Redwane Bennani reste optimiste : « On aimerait bien travailler avec une entreprise monégasque. Aujourd’hui, on arrive à démontrer aux entreprises que si elles investissent dans l’inclusion, c’est un investissement rentable. Il faut juste raisonner performance durable et responsable ». Basé dans le 06, Talent Handicap n’a pas encore eu l’occasion de collaborer avec la Principauté : « On est des voisins donc nous serions ravis d’accompagner toute entreprise qui veut progresser dans cette démarche. »

Pour 2026, Talent Handicap mise sur l’intelligence artificielle pour enrichir ses services, tout en poursuivant son développement dans la formation et l’accompagnement : « Ça va être une année d’innovation. On est une petite entreprise donc on essaie d’être agile et de s’adapter ». L’engagement reste inchangé : « On travaille dans de bonnes conditions pour une bonne utilité : pour les entreprises, pour les candidats, pour les personnes, pour les salariés. C’est ce qui fait notre fierté », conclut Redwane Bennani.