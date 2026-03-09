Le Jardin Exotique de Monaco rouvre ses portes après six ans de travaux

Fermé depuis 2020 pour un chantier colossal de rénovation, le Jardin Exotique de Monaco est sur le point de retrouver ses visiteurs et la Mairie réserve une surprise aux résidents.

Dans le cadre des grands projets communaux pour 2026, le maire Georges Marsan avait détaillé en janvier l’ampleur du chantier : 17 millions d’euros investis par l’État, auxquels s’ajoutent 1,5 million de la Mairie, pour consolider les rochers, remplacer les passerelles et créer un tout nouvel espace d’accueil conçu par l’architecte Frédéric Jaunin. Un investissement à la hauteur du statut de ce site perché à flanc de falaise, offrant l’un des panoramas les plus saisissants sur Monaco et la Méditerranée.

© Mairie de Monaco

Le Jardin exotique désigné comme l’un des plus beaux au monde

Les résidents invités en avant-première

Avant l’ouverture au grand public, la Mairie de Monaco a réservé le dimanche 29 mars aux Monégasques et aux résidents. Ce jour-là, l’entrée sera libre et gratuite de 9 heures à 18 heures, sur présentation d’une pièce d’identité ou d’une carte de séjour. Dès le lundi 30 mars, le jardin sera accessible à tous aux mêmes horaires.

Avec sa remarquable collection de plantes succulentes et cactées rassemblées aux quatre coins du monde, le Jardin Exotique fait partie du patrimoine vivant de la Principauté et des souvenirs de bien des Monégasques. Michèle Calman-Rayer, lectrice de Monaco Tribune, se souvient : « Un magnifique jardin où notre prof de sciences nat nous a emmenés plusieurs fois. »

Infos pratiques