À Monaco, immersion en images dans un appartement à 15,5 millions d’euros face au port de Fontvieille

Au cœur du quartier résidentiel de Fontvieille, l’agence Lorenza von Stein Luxury Real Estate a ouvert à Monaco Tribune les portes d’un appartement d’exception entièrement rénové, mis en vente à 15,5 millions d’euros. Par ici la visite.

À quoi ressemble un appartement à Monaco qui coûte plus de 15 millions d’euros ? Angela Kleiber, propriétaire exploitante et directrice générale de l’agence qu’elle codirige avec sa fille Annabelle, accompagnée de leur assistante Jennifer Blum, a accepté de jouer les guides pour la rédaction de Monaco Tribune en présentant un de leurs biens au cœur de Fontvieille.

L’immeuble Le Giorgione figure parmi les adresses résidentielles les plus prisées de Fontvieille. C’est dans ce cadre que l’agence Lorenza von Stein Luxury Real Estate dispose à la vente d’un appartement de 200 m², entièrement rénové en 2025 et jamais occupé : trois chambres, un double séjour aux généreux volumes, une cuisine indépendante entièrement équipée, une loggia avec vue sur le port et la mer et un parking en sous-sol.

Affiché à 15,5 millions d’euros, soit 77 500 euros le mètre carré, l’agence le destine aussi bien aux familles en quête d’une résidence principale qu’aux investisseurs attirés par un rendement locatif parmi les plus attractifs de la Principauté.

Au-delà du bien lui-même, c’est aussi son environnement immédiat qui devrait séduire les acheteurs. Fontvieille est un quartier qui tranche avec l’effervescence du centre de Monaco : «Il y a des résidents qui apprécient justement cette atmosphère de village, se promener le matin, prendre un café en terrasse, profiter des restaurants du port. C’est cette qualité de vie que l’on recherche », décrit Angela Kleiber. Le quartier est particulièrement prisé des familles avec de jeunes enfants, attirées par son calme et ses infrastructures environnantes.

Un double séjour face au port

La visite débute par le séjour, vaste et inondé de lumière grâce à une exposition plein Est. L’appartement a été entièrement rénové et décoré par un architecte d’intérieur renommé à Monaco, et cela se ressent dès les premiers pas. La décoration, entièrement pensée dans des tons blanc et crème, mêle élégance contemporaine et raffinement discret. « Un double séjour avec vue sur le port, une décoration luxueuse et contemporaine, et un calme absolu. On entend vraiment rien de l’extérieur », souligne Angela Kleiber en présentant l’espace.

Le salon et la salle à manger, ouverts l’un sur l’autre, forment un ensemble généreux et fluide, idéal pour recevoir. Les détails en bronze qui ponctuent la décoration, robinetterie, poignées, éléments de mobilier, apportent une touche chaleureuse qui contraste élégamment avec la blancheur de l’ensemble. Les fenêtres coulissantes à double vitrage et les stores électriques complètent un intérieur pensé pour le confort au quotidien.

Dans le prolongement du séjour s’ouvre la loggia, terrasse couverte et fermée, utilisable en toutes saisons, avec un atout de taille : la vue sur la mer. « À Monaco, où l’on vit une grande partie de l’année à l’extérieur, cet espace est une véritable extension des pièces de vie. »

La visite se poursuit par la cuisine, entièrement équipée et déclinée dans les mêmes tons blancs. Les électroménagers sont signés Miele, les finitions allient marbre et carrelage grand format soigneusement sélectionnés. « Actuellement, les carrelages sont presque aussi chers que le marbre. Beaucoup d’acquéreurs préfèrent des matériaux qui en ont l’apparence, mais qui sont plus faciles d’entretien », explique Angela Kleiber.

Un détail retient particulièrement notre attention : une colonne élégante bordée d’assises, véritable coin bar intégré à la cuisine, permet de savourer son café du matin face à une vue imprenable sur le port.

Des chambres à la hauteur du standing

On accède ensuite à la partie nuit, composée de trois chambres spacieuses, chacune est dotée de sa propre salle de bain privative et d’un dressing : « À Monaco, c’est une exigence du marché. Avoir une salle de bain par chambre, c’est presque la norme ».

La chambre principale impressionne par ses volumes : grande douche, rangements intégrés dans une colonne qui ressemble à première vue à un simple élément décoratif, et salle de bains avec baignoire. « Chaque détail reflète le luxe et le raffinement ». Une deuxième chambre, que la directrice générale qualifie volontiers de « VIP Room », dispose de sa propre loggia privative et d’une luminosité remarquable. La troisième chambre, plus calme, donne sur la verdure.

La visite révèle encore quelques atouts qui achèvent de convaincre : une cave à vin intégrée au séjour, une buanderie indépendante, et un parking en sous-sol inclus dans la vente. « Monaco sans parking, je dis toujours qu’il ne faut pas acheter. C’est non négociable », insiste Angela Kleiber. La résidence Le Giorgione est par ailleurs dotée d’un service de conciergerie 24h/24, d’un gardien et d’un dispositif de sécurité permanent. « J’ai rencontré récemment des clients qui venaient à Monaco précisément pour la sécurité de leur famille. C’est un critère qui prend de plus en plus d’importance », confie-t-elle.

Monaco : un marché unique

Spécialisée dans la vente de biens haut de gamme clés en main, l’agence Lorenza von Stein Luxury Real Estate collabore avec des architectes d’intérieur et des sociétés de rénovation de premier plan, garantissant à chaque bien une signature visuelle soignée et cohérente : « Nos clients savent ce qu’ils viennent chercher chez nous : des biens élégants, parfaitement rénovés. C’est notre recherche permanente de la perfection ». L’agence se distingue également par une activité « off-market » (hors marché ) particulièrement développée. Plusieurs transactions à des prix record ont ainsi été conclues ces derniers mois, loin de toute exposition publique : « Certains propriétaires nous confient leur bien en nous demandant expressément de ne pas le publier. Lorsque nous avons le client qui correspond, nous le proposons directement ».

Sur un marché où les acquéreurs recherchent avant tout des terrasses avec vue mer, des finitions haut de gamme, la domotique, le parking, cet appartement du Giorgione, affiché à 77 500 euros le mètre carré, illustre à lui seul les ressorts d’un marché monégasque qui, selon Angela Kleiber, n’a pas fini de progresser : « C‘est un marché complètement à part qui va encore prendre de la valeur. La situation de Monaco est tout simplement unique. »



