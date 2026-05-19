L’aéroport de Nice inaugure la ligne Nice – Boston

Le premier vol de Boston a été célébré par l'aéroport de Nice dimanche après-midi © Aéroport de Nice

Delta Air Lines a fait atterrir son premier vol dimanche 17 mai, portant à sept le nombre de routes directes entre la Côte d’Azur et les États-Unis.

Annoncée en août dernier, la liaison directe entre Boston et l’aéroport Nice Côte d’Azur est désormais une réalité. Opérée par Delta Air Lines, c’est la troisième ligne transatlantique de la compagnie américaine au départ de Nice, après New York-JFK et Atlanta.

Les vols sont assurés en Airbus A330-300 de 282 places à raison de trois rotations hebdomadaires, du 17 mai au 23 octobre, les mardi, jeudi et samedi.

Un trafic transatlantique multiplié par trois depuis 2019

L’ouverture de cette route confirme une dynamique engagée depuis la fin de la pandémie. Chaque année, une nouvelle liaison directe vers les États-Unis est inaugurée au départ de Nice. Les chiffres sont éloquents : plus de 300 000 passagers ont emprunté ces vols directs en 2025, soit le triple du niveau de 2019. Le nombre de liaisons long-courriers estivales atteint désormais 15, un record absolu pour la plateforme azuréenne.

« Je tiens à remercier chaleureusement les équipes de Delta Air Lines qui nous témoignent à nouveau de leur confiance et de leur intérêt pour notre territoire, le mieux connecté de France aux États-Unis après Paris », a déclaré dans un communiqué Franck Goldnadel, président du directoire des Aéroports de la Côte d’Azur.

Un été 2026 sans précédent aux portes de Monaco

Pour les résidents et professionnels de la Principauté, cette nouvelle connexion vers la côte Est américaine s’inscrit dans un programme estival record à l’aéroport de Nice : 61 compagnies proposeront jusqu’à 1 582 rotations hebdomadaires vers 130 destinations dans 47 pays, parmi lesquelles dix villes inédites dont Boston, Séville, Cork ou Funchal. L’extension récente du Terminal 2 permettra d’absorber cette montée en puissance du trafic.