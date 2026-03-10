La Croix-Rouge monégasque renforce son action internationale et prépare une année 2026 chargée

Lors de sa conférence de presse annuelle, mardi 10 mars, la Croix-Rouge monégasque (CRM) a dressé le bilan d’une année marquée par l’élargissement de son action internationale et la mobilisation de ses bénévoles actifs. Monaco Tribune fait le point.

Entouré des membres du conseil d’administration, Frédéric Platini, secrétaire général de la CRM a présenté à la presse ce mardi le bilan d’une année charnière. Ce sont donc au total 53 000 bénéficiaires à Monaco et à l’international, 17 projets dans 15 zones d’intervention, 4 715 personnes formées aux gestes qui sauvent et plus de 42 000 heures de bénévolat en 2025.

Une position internationale assumée

« 2025 a été une année charnière pour la Croix-Rouge monégasque à l’international. Nous nous sommes rendus compte que nous pouvions construire plusieurs projets, et avoir plus d’importance au sein du mouvement de la Fédération et du CICR* », a déclaré le secrétaire général. Entre 2024 et 2025, la CRM a ainsi enregistré une hausse de 28 % de son impact humain (+8 213 bénéficiaires) et ouvert deux nouvelles zones d’intervention, au Burundi et en Géorgie. Elle a répondu à 26 appels d’urgence de la FICR et du CICR, pour un total de 464 000 euros, dont 41 % liés aux catastrophes climatiques.

Détail des types d’aides internationales © CRM

Fait marquant, la CRM intervient désormais en Palestine, une première dans cette région. « C’est une nouvelle zone d’intervention. On a développé des activités de formation en premiers secours avec le Croissant-Rouge palestinien », a précisé Rindra Rakotomalala, coordinateur général de la CRM. Frédéric Platini a souligné que ce type d’action est financée sur fonds propres, sans appel aux dons, afin d’éviter toute politisation : « La Croix-Rouge est complètement apolitique, neutre et impartial, notre objectif reste d’aider les populations affectées. Si un appel de la CICR se manifeste au vu de la situation actuelle en Iran, nous y répondrons ».

Autre fierté : le détachement historique d’une collaboratrice de la CRM auprès du CICR. Andrea El Hassani est déployée en qualité de déléguée généraliste en Éthiopie, pays confronté à une crise humanitaire complexe liée aux séquelles du conflit au Tigré. « C’est quelque chose d’un peu nouveau et d’unique », a estimé le secrétaire général de la CRM, y voyant le signe d’une institution qui souhaite être « un acteur direct des opérations humanitaires internationales ».

* Le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) et Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (FICR)

Andrea El Hassani déléguée du CICR en Ethiopie pour une mission d’un an © CRM

Le secourisme, colonne vertébrale de l’action locale

Sur le plan local, la section secourisme reste le fer de lance de la CRM avec 11 salariés et 155 bénévoles. En 2025, 224 dispositifs prévisionnels de secours ont été assurés et 380 formations dispensées. Philippe Giuffra, responsable du secourisme civil a mis en avant l’adoption de nouveaux protocoles autorisant les secouristes à administrer certains médicaments de première nécessité, une avancée « typiquement monégasque » qu’il juge significative pour l’autonomie des équipes.

À l’initiative de la Princesse Charlène, des sessions de premiers secours destinées aux parents de nouveau-nés ont été lancées en octobre à la maternité du Centre hospitalier Princesse-Grace ; une cinquantaine de participants ont déjà été formés. « En 2026, l’objectif est d’étendre ces formations au personnel scolaire et de proposer aux élèves de seconde une réactualisation de leur diplôme de premiers secours citoyens (PSC). C’est un atout potentiel sur Parcoursup d’une part mais c’est aussi pour nous un moyen de chercher de nouveaux jeunes bénévoles », précise Philippe Giuffra.

Marie-Hélène Gamba a témoigné de son engagement en tant que bénévole © Monaco Tribune

540 bénévoles actifs et une année 2026 chargée

Le nombre de bénévoles actifs — 540 contre près de 700 auparavant — traduit un recentrage sur les effectifs mobilisables. Parmi eux, 67 % de femmes, 46 nationalités, et 28 % ont assuré au moins deux missions différentes en 2025. « Plus de 16 000 bénéficiaires locaux ont été accompagnés, de l’aide alimentaire au soutien scolaire », souligne Frédéric Platini. Marie-Hélène Gamba, membre du conseil d’administration et elle-même bénévole engagée auprès des aînés, a témoigné de cette richesse : « Devenir bénévole à la Croix-Rouge, c’est découvrir une pluralité de missions qui nous amène à nous connecter aux autres, à utiliser nos talents et à nous ouvrir sur le monde. C’est vraiment une très belle aventure. »

L’agenda 2026 s’annonce dense pour la CRM qui entend par ailleurs cette année structurer son plan de secours d’intervention.

La CRM assurera les dispositifs de secours des trois rendez-vous automobiles : le Grand Prix Historique (24-26 avril), Monaco E-Prix (16-17 mai) et Grand Prix de Formule 1 (4-7 juin) —, mobilisant plus de 250 personnes par jour avec le renfort de sociétés nationales étrangères. Le départ de la Vuelta, le 22 août, constituera un autre temps fort. En septembre, Monaco accueillera la réunion du SENS, rassemblant les petites sociétés nationales européennes. « Le 1 er décembre, le Prince Albert II prendra la parole lors de l’Assemblée générale de la FICR à Genève, marquée par l’élection d’un nouveau président de la Fédération », a annoncé Yann Bertrand, directeur général de la CRM.

Un rendez-vous d’importance dans le cadre de la stratégie du CICR qui vise à adapter l’action humanitaire aux défis complexes (climatiques, technologiques, conflits armés) d’ici 2027 et à accentuer la protection des personnes touchées.