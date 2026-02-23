Découvrir Monaco
Monaco Tribune Répertoire - CélébritésCélébrités
Monaco Tribune Répertoire - CultureCulture
Monaco Tribune Répertoire - ÉvènementsÉvènements
Monaco Tribune Répertoire - Informations LocalesInformations Locales
Monaco Tribune Répertoire - Monaco Dans Le MondeMonaco Dans Le Monde
Monaco Tribune Répertoire - SortirSortir
Monaco Tribune Répertoire - Structures SportivesStructures Sportives
Monaco Tribune Répertoire - TourismeTourisme
Publicité »
Vidéos Podcasts
Logo de Monaco Tribune / Lien vers la page d'accueil
Publicité »
Brève

Monaco se prépare au Grand Prix : les restrictions de circulation à connaître dès maintenant

Par Estelle Imbert
Publié le 23 février 2026
2 minutes de lecture
opérations de montage et de démontage des installationsopérations de montage et de démontage des installations
Un retour à la normale interviendra après les épreuves automobiles, au fur et à mesure du démontage des installations qui s’étalera jusqu’au 17 juillet © Direction de la Communication
Par Estelle Imbert
- 23 février 2026
2 minutes de lecture

Trois compétitions automobiles majeures vont transformer Monaco pendant plusieurs mois. Voici tout ce que les résidents et visiteurs doivent savoir pour s’organiser.

La saison motorsport 2026 de Monaco s’annonce particulièrement chargée. Pour accueillir le 15e Grand Prix Historique (24-26 avril), les 10e et 11e Monaco E-Prix (16 et 17 mai) et le 83e Formula 1 Louis Vuitton Grand Prix de Monaco (4-7 juin), le Gouvernement Princier a annoncé le calendrier détaillé des aménagements de voirie. Certaines restrictions sont déjà effectives depuis le 23 février.

Des fermetures échelonnées de février à juillet

Premier axe concerné et pour la plus longue durée : le Quai Albert Ier, fermé à la circulation du 23 février au 17 juillet. La Route de la Piscine et le Quai des États-Unis passent eux aussi en sens unique dès maintenant, tandis que le Tunnel Rocher Antoine Ier sera inaccessible du 13 avril au 21 juin. L’avenue J.F. Kennedy sera quant à elle soumise à des alternances de sens unique et de fermetures complètes à mesure que les compétitions approchent.

Travaux à Monaco : circulation perturbée la nuit jusqu’à mi-mars 

Publicité »

Le stationnement impacté dans toute la Principauté

Au-delà des restrictions de circulation, c’est le stationnement qui sera progressivement supprimé sur une quinzaine de voies à compter de la mi-mars. Boulevard Louis II, avenue J.F. Kennedy, avenue d’Ostende, Quai des États-Unis ou encore esplanade des Pêcheurs : les zones concernées couvrent une grande partie du territoire monégasque, avec des dates d’entrée en vigueur s’échelonnant jusqu’au 13 avril.

Les principaux secteurs concernés par les restrictions de stationnement :

  • Dès le 23 février : Quai Albert Ier, Route de la Piscine, appontement Jules Soccal
  • À partir du 16 mars : Boulevard Louis II et avenue J.F. Kennedy
  • À partir du 22 mars : Avenue d’Ostende
  • À partir du 29 mars : Avenue de Monte-Carlo
  • À partir du 1er avril : Boulevard Albert Ier (dans son intégralité)
  • Du 6 avril au 28 juin : Quai des États-Unis
  • Du 13 avril au 14 juin : Esplanade des Pêcheurs

Le retour à la normale s’effectuera progressivement après les épreuves, au fil du démontage des installations prévu jusqu’au 17 juillet.

Publicité »