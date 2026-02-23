Monaco se prépare au Grand Prix : les restrictions de circulation à connaître dès maintenant

Un retour à la normale interviendra après les épreuves automobiles, au fur et à mesure du démontage des installations qui s’étalera jusqu’au 17 juillet © Direction de la Communication

Trois compétitions automobiles majeures vont transformer Monaco pendant plusieurs mois. Voici tout ce que les résidents et visiteurs doivent savoir pour s’organiser.

La saison motorsport 2026 de Monaco s’annonce particulièrement chargée. Pour accueillir le 15e Grand Prix Historique (24-26 avril), les 10e et 11e Monaco E-Prix (16 et 17 mai) et le 83e Formula 1 Louis Vuitton Grand Prix de Monaco (4-7 juin), le Gouvernement Princier a annoncé le calendrier détaillé des aménagements de voirie. Certaines restrictions sont déjà effectives depuis le 23 février.

Des fermetures échelonnées de février à juillet

Premier axe concerné et pour la plus longue durée : le Quai Albert Ier, fermé à la circulation du 23 février au 17 juillet. La Route de la Piscine et le Quai des États-Unis passent eux aussi en sens unique dès maintenant, tandis que le Tunnel Rocher Antoine Ier sera inaccessible du 13 avril au 21 juin. L’avenue J.F. Kennedy sera quant à elle soumise à des alternances de sens unique et de fermetures complètes à mesure que les compétitions approchent.

Le stationnement impacté dans toute la Principauté

Au-delà des restrictions de circulation, c’est le stationnement qui sera progressivement supprimé sur une quinzaine de voies à compter de la mi-mars. Boulevard Louis II, avenue J.F. Kennedy, avenue d’Ostende, Quai des États-Unis ou encore esplanade des Pêcheurs : les zones concernées couvrent une grande partie du territoire monégasque, avec des dates d’entrée en vigueur s’échelonnant jusqu’au 13 avril.

Les principaux secteurs concernés par les restrictions de stationnement :

Dès le 23 février : Quai Albert Ier, Route de la Piscine, appontement Jules Soccal

À partir du 16 mars : Boulevard Louis II et avenue J.F. Kennedy

À partir du 22 mars : Avenue d’Ostende

À partir du 29 mars : Avenue de Monte-Carlo

À partir du 1er avril : Boulevard Albert Ier (dans son intégralité)

Du 6 avril au 28 juin : Quai des États-Unis

Du 13 avril au 14 juin : Esplanade des Pêcheurs

Le retour à la normale s’effectuera progressivement après les épreuves, au fil du démontage des installations prévu jusqu’au 17 juillet.