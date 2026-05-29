En images : Le Prince Albert II ouvre le Blue Economy and Finance Forum et rappelle la valeur oubliée de l’Océan

Face à l'assemblée, le Prince Albert II a prononcé un discours engagé pour une transition dans l'économie bleue © Michaël Alesi / Palais Princier

Le Souverain a inauguré jeudi 28 mai la deuxième édition du Blue Economy & Finance Forum (BEFF) au Grimaldi Forum, appelant investisseurs et décideurs à passer à l’action pour financer une économie bleue durable.

Organisé par la Fondation Prince Albert II de Monaco et l’Institut océanographique, le BEFF réunit pendant deux jours quelque 300 participants (décideurs politiques, entrepreneurs, banques, fonds souverains et experts internationaux) autour d’un objectif commun : accélérer la transition vers une économie maritime durable.

L’an dernier, la première édition avait généré une mobilisation financière sans précédent : plus de 25 milliards d’euros d’investissements identifiés dans la transition océanique et 8,7 milliards d’euros de nouveaux engagements fermes à l’horizon 2030.

Accélérer la transition bleue

Dans son discours d’ouverture, le Prince Albert II a mesuré le chemin parcouru depuis : « Nous avons construit une économie de la taille d’une grande nation, et oublié de la capitaliser (…) Lorsque nous avons réuni la première édition de ce Forum, il y a un an, la question était encore de savoir si l’Océan avait sa place dans un bilan comptable. Je crois que nous y avons répondu », a-t-il déclaré, avant d’ajouter : « Cette année, la question est plus nette et plus simple. Non pas s’il faut investir dans l’Océan, mais à quelle vitesse, et avec quelle audace. »

Rappelant que l’économie bleue génère chaque année 2 500 milliards de dollars, le Souverain a martelé que « la contrainte environnementale n’est pas l’ennemie du rendement, elle en est l’origine ». Son message s’est voulu sans ambiguïté : « Investissez dans l’Océan maintenant. Investissez à grande échelle. Et investissez en sachant ce qu’il est vraiment : non pas un risque à gérer, mais l’opportunité déterminante de notre temps. »

En marge du Forum, le Souverain a reçu en audience S.A. Sheikha Shamma bint Sultan bin Khalifa Al Nahyan, présidente et CEO de Frontier25, ainsi que Catherine Chabaud, ministre déléguée française chargée de la Mer et de la Pêche. Il a achevé sa visite par la découverte des espaces dédiés à l’innovation et aux solutions concrètes prêtes à être financées.

Photos : Michaël Alesi / Palais Princier