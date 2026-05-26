CFM Indosuez renouvelle son soutien à la Monaco Blue Initiative et au Blue Economy & Finance Forum

Le Blue Economy and Finance Forum organisé en 2025 à Monaco a mobilisé 1 800 participants issus de près de 100 pays © JC Vinaj - Fondation Prince Albert II

La filiale monégasque du groupe Crédit Agricole co-finance, avec sa maison mère, les deux rendez-vous internationaux consacrés à l’océan qui se tiennent à Monaco du 27 au 29 mai.

Après avoir soutenu la première édition du BEFF en juin 2025, lors de la Conférence des Nations unies pour l’Océan à Nice, la banque privée CFM Indosuez a annoncé le renouvellement de son partenariat avec la Monaco Blue Initiative (MBI) et le Blue Economy & Finance Forum (BEFF), les deux événements internationaux dédiés à l’économie bleue que la Principauté accueille cette semaine. Un engagement co-financé avec Crédit Agricole S.A. et Crédit Agricole CIB.

Trois jours pour connecter science, gouvernance et capitaux

Les deux forums, organisés par la Fondation Prince Albert II de Monaco et l’Institut océanographique, se déploient en séquence. La MBI réunit mardi 27 mai au Musée océanographique plus d’une centaine de décideurs et scientifiques autour de la gouvernance post-2025 de l’océan, du financement dans un contexte géopolitique fragmenté et de l’accord BBNJ sur la haute mer.

Le BEFF prend le relais les 28 et 29 mai au Grimaldi Forum avec plus de 300 participants (investisseurs, institutions financières, entreprises, acteurs philanthropiques) pour traduire ces priorités en leviers d’investissement concrets. Dès sa première édition, le BEFF avait permis d’identifier plus de 25 milliards d’euros d’investissements et d’en engager 8,7 milliards supplémentaires.

« La finance joue un rôle moteur »

« La force du collectif est essentielle pour relever les défis environnementaux et économiques auxquels nos sociétés sont confrontées. Notre participation à la MBI et au BEFF traduit notre conviction que la finance joue un rôle moteur dans la transformation vers une économie plus durable », souligne Bénédicte Chrétien, directrice générale de CFM Indosuez.

L’urgence est chiffrée : la température de surface de l’océan a atteint en mars 2026 un record de près de 21 °C en moyenne, selon les données du programme européen Copernicus.