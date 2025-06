CFM Indosuez confie ses rênes à Bénédicte Chrétien

Après dix années à orchestrer les ressources humaines du géant bancaire français Crédit Agricole, l’experte prend les rênes de CFM Indosuez en Principauté dès octobre.

Le conseil d’administration de CFM Indosuez a officialisé ce 11 juin la nomination de Bénédicte Chrétien au poste de Directrice générale, effective le 1er octobre 2025. Cette transition marque un tournant pour l’ancienne Directrice des Ressources Humaines du Groupe Crédit Agricole S.A., qui quitte ses fonctions après une décennie au sommet de l’institution.

« Aujourd’hui est un jour un peu particulier pour moi : celui d’un nouveau chapitre professionnel qui s’ouvre », confie-t-elle sur LinkedIn. « J’ai l’immense honneur de devenir Directrice Générale de CFM Indosuez, filiale d’Indosuez Wealth Management à Monaco. Une mission qui répond à ma volonté de renouer directement avec les clients et le business, qui ont été « source première » dans ma carrière. »

Un parcours d’excellence

Cette nomination s’inscrit dans la continuité d’une carrière remarquable, initiée chez Axa en 1992. Bénédicte Chrétien est titulaire d’un master en ressources humaines de l’université Paris I. Forte de plus de vingt ans d’expérience dans la gestion de fortune et d’actifs, Bénédicte Chrétien succède à Mathieu Ferragut, qui rejoint les rangs d’Indosuez comme Directeur général adjoint.

« Je me réjouis d’autant plus d’écrire cette nouvelle page qu’elle poursuit mon histoire avec le Crédit Agricole, une Maison à laquelle je suis profondément et farouchement attachée, » souligne-t-elle avec émotion.

À la tête de CFM Indosuez, présent à Monaco depuis 1922, elle aura pour mission de développer davantage la clientèle fortunée internationale. L’établissement, élu meilleure banque de la Principauté par Global Finance pour la huitième année consécutive en 2024, dispose de la plus grande salle des marchés de Monaco et emploie près de 400 collaborateurs spécialisés.