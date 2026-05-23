Yannick Alléno et le Prince Albert II réunis pour une vente caritative F1 en marge du Grand Prix de Monaco

Combinaison de Pierre Gasly, casque signé Charles Leclerc, monoplace Alpine : plus de 30 lots d’exception seront dispersés en marge du Grand Prix au profit de la lutte contre les violences routières.

L’Association Antoine Alléno organisera, le 5 juin à partir de 20h à l’hôtel Hermitage Monte-Carlo, une vente caritative intitulée « Formula One for Life », en marge du Grand Prix de Monaco de Formule 1. La soirée se tiendra en présence du Prince Albert II, qui a lui-même contribué un casque signé de sa main, conçu par les designers Adrien Paviot et Valentin Belgy.

L’initiative est née d’une rencontre entre le chef Yannick Alléno et Pierre Gasly lors du Grand Prix de Singapour. Séduit par le projet, le pilote a offert sa combinaison et s’est engagé dans la collecte d’autres pièces auprès du paddock.

Leclerc, Gasly, Alonso, Prost : le paddock mobilisé

La vente rassemble donc plus de 30 lots uniques offerts par des figures du sport automobile, parmi lesquelles Charles Leclerc, Fernando Alonso, Lando Norris, Romain Grosjean, Alain Prost et Jacques Laffite. Parmi les pièces les plus attendues : une monoplace Alpine R.S.19 ayant couru la saison 2019, une combinaison portée et signée par Pierre Gasly, et un casque réplica signé par Charles Leclerc, estimé à 20 000 euros. Une vingtaine de lots seront mis aux enchères en live, les lots restants étant proposés en ligne du 30 mai au 9 juin.

3 000 jeunes tués sur les routes depuis 2022

Antoine Alléno avait été mortellement percuté en mai 2022 par un récidiviste au volant d’un véhicule volé. Son père, le chef triplement étoilé Yannick Alléno, dont le restaurant Pavyllon à l’Hermitage Monte-Carlo a récemment obtenu une étoile, a fondé l’association pour accompagner les familles endeuillées et financer des campagnes de prévention. « Depuis la disparition d’Antoine, près de 3 000 jeunes âgés de 15 à 25 ans ont perdu la vie sur les routes de France », a rappelé le chef dans un communiqué. Les bénéfices de la vente seront intégralement reversés à l’association.