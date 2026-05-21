Population, emploi, logement : ce qu’il faut retenir du dernier recensement de Monaco

L’Institut monégasque de la statistique vient de publier son rapport annuel sur la population et les logements. Radiographie en cinq chiffres de la Principauté.

35,8 % des résidents en âge de travailler sont salariés à Monaco

La Principauté, qui compte 38 857 résidents au 31 décembre 2025, est aussi un bassin d’emploi majeur sur la Côte d’Azur avec plus de 65 000 salariés, dont près de neuf sur dix ne résident pas sur le territoire. Parmi les résidents de 18 à 64 ans, plus d’un tiers (35,8 %) occupent un emploi salarié à Monaco, réparti entre le secteur privé (25,7 %) et le secteur public (10,1 %). Le pic d’activité se situe chez les 35-44 ans, avec un taux de 45,5 %. Ce taux est toutefois en légère baisse par rapport à 2024 (-0,7 point).

144 nationalités cohabitent sur 2 km²

Monaco accueille désormais près de 150 nationalités sur son territoire. Les Monégasques restent la première communauté (9 333 personnes, 24 %), devant les Français (8 270, 21,3 %) et les Italiens (7 559, 19,5 %). La communauté britannique est celle qui a le plus progressé en un an (+163 résidents), franchissant le cap des 3 000 personnes. À l’inverse, le nombre de résidents français poursuit son recul : -1 000 depuis 2016.

47,2 ans d’âge moyen

La population vieillit. Près de 15 % des habitants ont 75 ans ou plus, une proportion quasiment identique à celle des moins de 16 ans (15,1 %). La Principauté recense par ailleurs 60 centenaires. Pour la première fois en trente ans, Monaco a enregistré un solde naturel négatif parmi ses nationaux en 2025, la croissance de la population monégasque reposant désormais sur les acquisitions de nationalité.

2 700 nouveaux résidents en trois ans

Près de 7 % de la population s’est installée en Principauté depuis 2023. Les Français arrivent en tête (550 personnes), suivis des Italiens et des Britanniques (environ 450 chacun). Fait notable : moins d’un quart des Russes nouvellement installés proviennent de la Fédération de Russie, et moins de la moitié des Italiens sont originaires d’Italie.

22 577 logements, dont 19,4 % domaniaux

Le parc immobilier a progressé de 1,8 % en un an. Monte-Carlo et La Rousse concentrent 45,4 % des habitations. Les disparités sont marquées : à Fontvieille, près de 38 % des logements appartiennent à l’État, contre 1,1 % au Larvotto.