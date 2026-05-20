Le Palais Princier partage les photos intimes de Grace Kelly et Rainier III en hommage à leur photographe disparu

Les obsèques ont été célébrées ce mardi en la cathédrale de Monaco, en présence du Prince Albert II. Pendant près de 25 ans, il a documenté l’intimité de la Famille Princière.

Georges Lukomski s’est éteint à l’âge de 93 ans. L’homme qui fut le premier photographe permanent du Palais Princier a été accompagné une dernière fois en la cathédrale de Monaco, en présence du Prince Albert II. Ultime hommage à la hauteur du lien tissé pendant des décennies avec la famille des Grimaldi, le Palais Princier a partagé certains clichés mémorables sur les réseaux sociaux. Son important fonds photographique, conservé par les Archives du Palais, constitue un témoignage intime et irremplaçable de l’histoire de la Principauté.

Un quart de siècle au service du Palais

De 1957 au début des années 1980, Georges Lukomski a eu un accès privilégié à l’intimité de la Famille princière. Formé par Howell Conant (1916-1999), le photographe américain que Grace Kelly avait fait venir des États-Unis pour couvrir son mariage avec le Prince Rainier III en 1956, Lukomski s’est imposé comme un témoin discret et fidèle du quotidien sur le Rocher.

Un fonds d’archives irremplaçable

Son œil a saisi aussi bien les moments protocolaires que les scènes de famille : Rainier III au volant d’une Fiat Gamine Vignale dans la cour d’honneur, un matin de Noël avec les enfants déballant leurs cadeaux, le Souverain dans la salle de squash du Palais ou encore la visite du président français Charles de Gaulle en 1960. Il fut le plus gros contributeur à l’exposition Le Prince chez lui, présentée dans les Grands Appartements du Palais en 2023. Ses clichés ont également été mis à l’honneur lors des célébrations du centenaire de la naissance du Prince Rainier III, notamment dans l’exposition Le Prince et ses animaux, aux Terrasses de Fontvieille, qui présentait des images d’archives inédites du Souverain dans son jardin animalier. Ou plus récemment dans l’exposition « Grace #1 » en 2025.

Photos : Georges Lukomski – Archives du Palais Princier