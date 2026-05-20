Munegu Cup 2026 : l’équipe FANB sacrée au Stade Louis-II devant Takumi Minamino

L’AS Monaco a accueilli mardi la 4ᵉ édition de la Munegu Cup au Stade Louis-II, organisée en collaboration avec la Direction de l’Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports (DENJS). Près de 420 écoliers monégasques de CE2 ont disputé le tournoi, remporté par l’Institution François d’Assise-Nicolas Barré (FANB) face à l’International School of Monaco aux tirs au but.

Pour cette quatrième édition, huit établissements de la Principauté étaient en lice : les Révoires (vainqueur de la 1ʳᵉ édition), Fontvieille, La Condamine, FANB (2ᵉ édition), Saint-Charles (3ᵉ édition), le Cours Saint-Maur, l’International School of Monaco, et la British School of Monaco, présente pour la première fois. Répartis en quarante équipes mixtes de sept joueurs, les enfants âgés de 8 à 9 ans ont évolué sur une pelouse du Louis-II divisée pour l’occasion en huit terrains – celle-là même habituellement foulée par Denis Zakaria, Maghnes Akliouche et leurs coéquipiers.

© Cedou

Une journée sur la pelouse du Louis-II

La compétition a démarré dès 9h30 après un coup d’envoi fictif donné par la mascotte Bouba. Phases de poules le matin, finales en début d’après-midi : chaque rencontre s’est jouée sur dix minutes. L’arbitrage était assuré par des collégiens monégasques licenciés à l’UNSS, tandis que les CM1 du Cours Saint-Maur officiaient comme reporters pour le magazine Top Sport. Toute la journée, le speaker Laurent Nieloux a animé la pelouse, pendant que les enfants se relayaient sur les animations annexes – cible géante, baby-foot gonflable. L’école Saint-Charles s’est particulièrement distinguée en phase de poules, hissant cinq équipes jusqu’aux huitièmes de finale.

© Cedou

FANB s’impose au bout du suspense

La finale, lancée par un coup d’envoi fictif de Takumi Minamino, a tenu son rang. Au terme d’un duel à 1-1, FANB s’est imposée 5 tirs au but à 4 contre l’International School of Monaco, décrochant un deuxième sacre après celui de 2024. Le trophée du Président de l’AS Monaco a été remis par le directeur général Thiago Scuro, accompagné du milieu offensif japonais.

Au micro, Takumi Minamino a salué l’engagement des jeunes joueurs : « J’ai regardé la finale et j’ai trouvé le match très beau. Même lorsqu’ils faisaient une erreur, ils continuaient à jouer avec envie et détermination. Qui sait, peut-être qu’un jour certains d’entre eux porteront les couleurs de l’AS Monaco FC en tant que joueurs professionnels. »

Thiago Scuro a pour sa part insisté sur la dimension territoriale de l’initiative : « Se rapprocher de la jeunesse locale est une priorité pour l’AS Monaco. La pratique de l’activité sportive, le sens du collectif et le dépassement de soi sont des valeurs que nous défendons et que nous souhaitons transmettre. C’est un événement très important pour le Club, c’est magnifique de voir les enfants des écoles monégasques s’amuser et jouer ici, au Stade Louis-II. »

Rémy Garoscio a tenu à son tour à « remercier l’AS Monaco, et tout particulièrement son Président, pour cette initiative. Grâce à la collaboration étroite entre notre Direction et le Club, les élèves vivent une expérience sportive et humaine particulièrement enrichissante. »

Tous les participants sont repartis avec un tote bag comprenant une tenue complète de l’AS Monaco, un cahier de vacances aux couleurs du club et une médaille souvenir.

Lancée à l’initiative du président Dmitri Rybolovlev, la Munegu Cup s’inscrit dans une stratégie plus large d’ancrage territorial du club, aux côtés de l’ÜNSEME Cup, du Kids Tour et des opérations « Tous au Stade ». Le président s’est réjoui de voir le tournoi poursuivre son développement : « Année après année, la Munegu Cup continue de grandir et de rassembler toujours plus de jeunes autour des valeurs du sport. Nous sommes ravis de constater le succès remporté par cet événement et souhaitons continuer dans cette voie à travers les différents programmes mis en place ces dernières années. »