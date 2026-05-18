En images : le Prince Albert II et la Princesse Charlène remettent les trophées du Monaco E-Prix

Le Prince Albert II a remis le trophée de la course du dimanche à Oliver Rowland © Direction de la Communication / Stéphane Danna

Le Couple Princier a assisté dimanche 17 mai à la deuxième course du week-end de Formule E en Principauté. Le champion du monde en titre Oliver Rowland s’est imposé au terme d’un E-Prix disputé.

Le week-end a débuté samedi avec le 10e Monaco E-Prix, remporté par le Néerlandais Nyck de Vries (Mahindra Racing) devant Mitch Evans (Jaguar TCS Racing) et l’Espagnol Josep Maria Martí (Cupra Kiro). La grille de départ a attiré plusieurs figures du paddock de Formule 1 : Carlos Sainz, Nico Hülkenberg, Gabriel Bortoleto, Christian Horner et Flavio Briatore étaient présents.

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Dimanche : Rowland triomphe sous les yeux du Couple Princier

Le lendemain, le champion du monde en titre Oliver Rowland (Nissan Formula E Team) a décroché la victoire du 11e E-Prix après un dépassement décisif sur Edoardo Mortara à la sortie du tunnel au 23e tour. Le Britannique a devancé le Brésilien Felipe Drugovich (Andretti) et le Portugais António Félix da Costa (Jaguar TCS Racing), auteur d’une remontée spectaculaire de la 15e place au podium.

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Le Prince Albert II a remis le trophée au vainqueur Oliver Rowland, tandis que la Princesse Charlène a récompensé Felipe Drugovich, deuxième de la course. Au championnat du monde, Mitch Evans, quatrième dimanche, conforte sa place de leader avec 19 points d’avance sur Rowland.

Le Prince Albert II et la Princesse Charlène récompensent les vainqueurs du tournoi de golf caritatif de la Formula E