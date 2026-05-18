En images : le Prince Albert II et la Princesse Charlène remettent les trophées du Monaco E-Prix
Le Couple Princier a assisté dimanche 17 mai à la deuxième course du week-end de Formule E en Principauté. Le champion du monde en titre Oliver Rowland s’est imposé au terme d’un E-Prix disputé.
Le week-end a débuté samedi avec le 10e Monaco E-Prix, remporté par le Néerlandais Nyck de Vries (Mahindra Racing) devant Mitch Evans (Jaguar TCS Racing) et l’Espagnol Josep Maria Martí (Cupra Kiro). La grille de départ a attiré plusieurs figures du paddock de Formule 1 : Carlos Sainz, Nico Hülkenberg, Gabriel Bortoleto, Christian Horner et Flavio Briatore étaient présents.
Dimanche : Rowland triomphe sous les yeux du Couple Princier
Le lendemain, le champion du monde en titre Oliver Rowland (Nissan Formula E Team) a décroché la victoire du 11e E-Prix après un dépassement décisif sur Edoardo Mortara à la sortie du tunnel au 23e tour. Le Britannique a devancé le Brésilien Felipe Drugovich (Andretti) et le Portugais António Félix da Costa (Jaguar TCS Racing), auteur d’une remontée spectaculaire de la 15e place au podium.
Le Prince Albert II a remis le trophée au vainqueur Oliver Rowland, tandis que la Princesse Charlène a récompensé Felipe Drugovich, deuxième de la course. Au championnat du monde, Mitch Evans, quatrième dimanche, conforte sa place de leader avec 19 points d’avance sur Rowland.