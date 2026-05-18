The Crossing 2026 : la Princesse Charlène lance un défi de 225 km en water bike entre l’Italie et Monaco

Lors des éditions précédentes les concurrents étaient accueillis au Larvotto par le Couple Princier © Direction de la Communication / Manuel Vitali

La Fondation Princesse Charlène de Monaco a annoncé la nouvelle édition de The Crossing, son défi sportif et caritatif en water bike.

Après les traversées Calvi-Monaco des éditions précédentes (180 km), The Crossing franchit un cap avec ce trajet rallongé au départ de l’Italie. Les 19 et 20 juin, plusieurs équipes d’athlètes de haut niveau relieront Viareggio, sur la côte toscane, à la plage du Larvotto, soit un parcours inédit de 225 kilomètres en pleine Méditerranée. Les équipes de quatre athlètes se relaieront pendant près de 24 heures depuis le club nautique de Viareggio.

Le départ de la course sera donné par le Prince Albert II et la Princesse Charlène le 19 juin, avant de traverser le Sanctuaire de Pelagos, triangle marin partagé entre la France, l’Italie et Monaco, créé en 1999 sur 87 500 km², le plus vaste espace dédié à la protection des mammifères marins en Europe. Une dimension environnementale nouvelle pour l’événement.

La Princesse Charlène, marraine et compétitrice

Lors de la première édition en 2020, la Princesse Charlène avait elle-même participé à la traversée avec son équipe Serenity, pédalant plus de 22 heures en mer entre Calvi et Monaco. En 2024, le Couple Princier avait donné le départ depuis le quai d’honneur du port de Calvi, devant cinq équipes et un public venu en nombre. L’événement vise à sensibiliser aux programmes de la Fondation : apprentissage de la natation, prévention des noyades, promotion des valeurs du sport. Des initiatives qui ont bénéficié à plus de 730 000 personnes dans 34 pays depuis sa création en 2012. Une plateforme de dons accompagnée d’un suivi en temps réel de la traversée sera mise en ligne sur le site de la fondation.