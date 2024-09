Crossing Calvi-Monaco : La Princesse Charlène a accueilli les équipes de son évènement en faveur de sa Fondation

Toutes les équipes ont été accueillies à Monaco par une troupe de chanteurs et danseurs polynésiens, en plus de la Famille Princière.

Le vendredi 6 septembre 2024, le départ de la course « The Crossing: Calvi-Monaco » a eu lieu depuis le Quai d’Honneur du port de Calvi avec la participation du Prince Albert II et de la Princesse Charlène.

© Eric Mathon / Palais princier

Pendant 22 heures, cinq équipes de quatre membres, soit 20 athlètes en tout, se sont relayés afin de parcourir les 180 kilomètres qui séparent Calvi à Monaco au guidon de water bikes.

À l’arrivée sur la plage de la Rose des Vents au Larvotto vers 9h30, ce samedi, le Couple Princier était également présent dans le but d’accueillir l’équipe gagnante, Lionheart, suivie par l’équipe Rock to Rock, l’équipe Serenity, l’équipe Ferrari et l’équipe U17 en dernière place.

© Eric Mathon / Palais princier

Cette deuxième édition de « The Crossing: Calvi-Monaco » a permis de récolter plus de 283 000 euros pour la Fondation Princesse Charlène. Mais c’était aussi un bon moyen de sensibiliser le public à l’apprentissage de la natation, la sécurité aquatique et l’éducation sportive. La Fondation a d’ailleurs tenu à féliciter tous les participants : « Votre performance incroyable, malgré des conditions météo éprouvantes, est une source d’inspiration pour nous tous. Merci pour votre détermination, votre courage et votre esprit d’équipe, vous avez montré que rien ne peut arrêter ceux qui croient en eux. Félicitations ! »

