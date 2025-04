La Sûreté Publique de Monaco : Quand les policiers troquent l’uniforme pour le maillot

Entre compétitions internationales, événements caritatifs et esprit de cohésion, l’Association Sportive de la Sûreté Publique (ASSP) incarne depuis près de 40 ans l’alliance réussie entre le devoir des forces de l’ordre et les valeurs du sport.

Née il y a presque quatre décennies, l’Association Sportive de la Sûreté Publique de Monaco a progressivement évolué pour devenir un pilier dans le paysage sportif de la Principauté. Placée sous la présidence d’honneur du Prince Albert II, l’association compte aujourd’hui 150 membres sur les 600 policiers que compte la Sûreté Publique.

« Tout a commencé il y a bientôt 40 ans. L’année prochaine, on va fêter les 40 ans d’association, » explique Bastien Isaia, président de l’ASSP depuis 2017. « À l’époque, il y avait très peu de disciplines, principalement le ski, le football, le basketball et le volleyball. »

Une diversité de disciplines impressionnante

Sous la direction de Bastien Isaia, l’ASSP a considérablement étoffé son offre, proposant désormais 16 disciplines différentes. Le football reste la section la plus populaire, avec trois équipes engagées dans différentes compétitions. Le padel connaît également un essor remarquable, devenant l’une des sections phares de l’association.

« On a le triathlon, la course à pied, la natation, le vélo, la boxe, le self-defense, le volleyball, le beach-volley, la pétanque, le basketball, le handball…, » énumère fièrement le président. Cette diversité permet à chaque policier de trouver une activité correspondant à ses goûts et compatible avec son emploi du temps souvent décalé.

Dans le monde du travail, on a une hiérarchie. Dans le monde du sport, le grade n’a pas lieu

Le sport comme vecteur de cohésion

Au-delà de l’aspect purement sportif, l’ASSP joue un rôle crucial dans la cohésion des équipes de la Sûreté Publique. « Dans le monde du travail, on a une hiérarchie. Dans le monde du sport, le grade n’a pas lieu. Tout le monde se tutoie. Un commandant va tutoyer un agent et un agent va le tutoyer également, » souligne Bastien Isaia.

Cette particularité fait du sport un formidable outil de rapprochement entre les différents services de la police monégasque. Les relations tissées sur le terrain se prolongent ensuite dans le cadre professionnel, facilitant les échanges d’informations et la coopération entre collègues.

U Giru de Natale : la course emblématique de Monaco

S’il est un événement qui a contribué à la notoriété de l’ASSP, c’est bien l’organisation d’U Giru de Natale. Créée en 1995, cette course à pied qui se déroule pendant la période des fêtes est devenue un rendez-vous incontournable du calendrier monégasque.

La traditionnelle course de Noël prend son départ, et son arrivée, sur le Port Hercule © U Giru di Natale

« C’est une course qui est ouverte à tout le monde. Et ça, c’est vraiment quelque chose qui me tient à cœur, » insiste le président. La particularité de cette épreuve réside dans son parcours qui emprunte le célèbre circuit de Formule 1 et passe par la place du Palais, offrant aux participants une expérience unique.

De 200 coureurs lors de la première édition, l’événement a gagné en popularité au fil des ans, attirant désormais des milliers de participants, dont de nombreux Italiens qui viennent spécialement pour l’occasion.

Une dimension caritative affirmée

Chaque année, l’ASSP choisit une association caritative à soutenir à travers U Giru de Natale. « Les causes sont différentes chaque année. On essaie de cibler une association par laquelle on peut avoir un lien, » explique Bastien Isaia.

La Fondation Princesse Charlène, l’association Monaco Liver Disorder (MLD) pour les enfants malades, les organisations promouvant le don d’organes ou encore Be Safe Monaco, qui sensibilise aux dangers de l’alcool au volant, ont ainsi bénéficié du soutien de l’ASSP. L’association reverse systématiquement 2 000 euros à l’organisation choisie.

Neuf personnes greffées ou en remission de cancer ont couru aux couleurs de MLD © Monaco Live Disorder

J'ai vu dans les yeux de mes licenciés à quel point ils étaient ravis

Des résultats sportifs à l’international

L’ASSP se distingue également par ses performances lors des compétitions internationales. Les équipes monégasques participent régulièrement aux championnats organisés par l’Union Sportive des Polices d’Europe (USPE) et l’Union Sportive Internationale des Polices (USIP).

Le palmarès est impressionnant : champions de France de padel en entreprise en 2023, 2024 et 2025, champions de Grèce de beach-volley police, 7ème aux championnats européens de handball police… Ces résultats ont valu à certains membres de l’association d’être reçus par le Prince Albert II au Palais Princier.

Les gardiens du titre : La Sûreté Publique de Monaco triomphe encore au padel entreprise

« Je trouve que ça a été un bel esprit, un bel essor pour nous. J’ai vu dans les yeux de mes licenciés à quel point ils étaient ravis, » raconte avec émotion Bastien Isaia, considérant cette réception comme le moment le plus marquant de ses huit années de présidence.

Un projet ambitieux pour 2026

Pour célébrer son 40ème anniversaire, l’ASSP nourrit un projet d’envergure : organiser la première compétition européenne de padel de l’USPE. « C’est un challenge intéressant, un défi intéressant et ça serait une première européenne, » s’enthousiasme le président.

Cette initiative témoigne de l’ambition de l’association et de sa volonté de rayonner au-delà des frontières monégasques. Elle reflète aussi le dynamisme d’une équipe dirigeante entièrement bénévole, qui consacre son temps libre à la promotion du sport au sein de la police.

Un lien renforcé avec la communauté

Si l’ASSP contribue à améliorer les relations entre collègues, elle participe également au rapprochement entre la police et la population monégasque. Les événements comme U Giru de Natale ou les participations aux championnats locaux permettent aux policiers de montrer une autre facette de leur personnalité.

« On a déjà de très bonnes relations avec le public. Je pense que c’est plutôt de garder l’image qu’on a déjà, » nuance Bastien Isaia. Cette image positive se cultive notamment lors des compétitions où les policiers côtoient d’autres professionnels, comme le personnel du CHPG ou les employés de la SBM.

Seul, on va plus vite ; ensemble, on va plus loin

Un bureau exécutif aux talents complémentaires

Véritable poumon de l’association, le bureau exécutif est composé de huit membres aux profils variés. « On retrouve deux retraités qui apportent élégance et expérience : Éric et Pascal, » détaille Bastien Isaia. « Nous avons également une femme, Lara, très active sur le terrain notamment en vélo, ainsi que deux grands sportifs de haut niveau, les deux Guillaumes. »

L’équipe est complétée par Frédéric Ristorto, Secrétaire Général, décrit comme « notre national monégasque volleyeur, précis sur les protocoles« , et Guillaume Millot, trésorier, « doué pour nos relations extérieures, » qui exerce la fonction de Brigadier à la Police Maritime.

« Issus de services différents mais unis pour nos collègues, nous avançons grâce à une relation de confiance, ce qui est primordial dans une équipe et dans une association, notamment avec le Secrétaire Général et le Trésorier, » souligne le président, avant de conclure par cette maxime qui illustre parfaitement l’esprit de l’ASSP : « Seul, on va plus vite ; ensemble, on va plus loin. »

L’ASSP illustre parfaitement comment le sport peut servir d’outil de cohésion, de promotion des valeurs et d’ouverture vers l’extérieur. À l’approche de son 40ème anniversaire, elle continue d’écrire son histoire, portée par l’enthousiasme de ses membres et l’ambition de ses dirigeants.