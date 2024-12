Des adultes et enfants transplantés ont couru au 29e Giru di Natale

La course pédestre a eu lieu ce dimanche 15 décembre 2024.

Plus de 2000 personnes ont pris part à l’édition 2024 de la course U Giru de Natale, organisée par l’Association Sportive de la Sûreté Publique. Parmi elles, il y avait quatre enfants et cinq adultes de Monaco Liver Disorder (MLD), ayant des pathologies diverses et variées.

Monaco Liver Disorder : combattre les maladies du foie chez l’enfant

Sur la ligne de départ du Port Hercule, Emmanuel Gastaud (44 ans) greffé du rein, venant de Cagnes-sur-mer et Adeline Billal (38 ans) de Château-Arnoux, Véronique Dupras (58 ans) mais aussi Lionel Maurice (54 ans) de Harmonville, tous greffés du foie étaient prêts à tout donner pour la « Course de 10 km ».

Pour la « Course éveil athlétique et poussins », les participants étaient Samy Bouberrima (10 ans) greffé de la moelle osseuse et Cassiel Segura (9 ans) sur joëlette, tous deux venant de Nice. Ryan Coudret (12 ans) et Anna Jolibois (13 ans), en rémission d’un cancer et venant de Fréjus se sont également lancés à travers les rues de Monaco pour la « Course benjamins et minimes ». Cette dernière a pu compter sur sa maman, Sandrine Bogaert, et son frère Martin, venus courir à ses côtés pour l’encourager.

30 sapeurs pompiers et 10 carabiniers ont également couru aux couleurs de l’association MLD pour la sensibilisation au don d’organes. Une belle initiative !