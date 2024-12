L’annuel U Giru de Natale est de retour ce dimanche 15 décembre

La traditionnelle course de Noël prendra son départ, et son arrivée, sur le Port Hercule – © U Giru di Natale

Organisée par l’Association Sportive de la Sûreté Publique (ASSP) à la veille des fêtes de fin d’année, le parcours de cette course de 10 kilomètres traverse les lieux emblématiques de la Principauté et retrace le mythique circuit de Formule 1.

Le départ et l’arrivée se feront depuis le Marché de Noël, l’endroit idéal pour se réconforter après 10 kilomètres d’effort. Cette année, un tee-shirt technique sera offert à chaque participant et il est possible de gagner un tour en hélicoptère en prenant part à la tombola. Douches, consignes, vestiaires vous attendent sur place et un forfait spécial avec le Parking de la Nouvelle Digue est disponible.

Pour cette 29ème édition, 2 300 dossards ont été mis à disposition (2 100 pour le 10 km et 200 pour les courses enfants). Les 200 dossards pour les courses enfants ont déjà ont tous trouvé preneurs mais il reste encore une centaine de dossards disponibles pour le 10 kilomètres.

Ces derniers sont à récupérer sur le Port Hercule le samedi 14 décembre de 10h à 17h ou bien le dimanche 15 décembre de 8h à 8h45 pour les enfants et de 8h à 9h45 pour le 10 kilomètres.

Plus d’infos : U Giru di Natale