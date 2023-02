Monaco Run, U Giru de Natale, Maremontana… Le guide des courses à pied à Monaco

Parce que la Principauté est aussi une terre de running, Monaco Tribune a recensé les plus grands rendez-vous de course à pied qui se déroulent chaque année au départ ou dans les rues de Monaco.

Monaco Run

Organisé par la Fédération Monégasque d’Athlétisme, le Monaco Run fait partie des évènements phares de la Principauté. Récemment auréolée du Label World Athletics, la course monégasque fait désormais partie d’un groupe d’élite englobant 238 courses à travers le monde.

© Monaco Run

Une récompense juste tant le Monaco Run attire chaque année des stars de la discipline. Cette année, c’est le Français Jimmy Gressier qui a profité de l’évènement pour signer le nouveau record d’Europe du 5 km. Et le Monaco Run, c’est aussi le rendez-vous des coureurs amateurs, qui souhaitent se dépasser et se mesurer à d’autres compétiteurs.

Avec plusieurs courses ouvertes à tous, le Monaco Run à une devise : à chacun sa distance. Le rendez-vous monégasque est aussi adapté aux coureurs aguerris qu’aux jeunes pousses qui découvrent la compétition.

Les courses : 5 km Herculis, City Trail, 10 km APM Monaco, marche 5 km Pink Ribbon Monaco

Le chiffre : 2000, comme le nombre de participants lors de l’édition 2023

La prochaine édition : février 2024 (date et horaire à déterminer)

No Finish Line

Courir pour la bonne cause. Sans jamais s’arrêter. Depuis près de 25 ans, la No Finish Line a réuni plus de 3,2 millions d’euros qui ont été reversés à de nombreuses associations.

Le concept est simple, courir ou marcher sur le circuit de Fontvieille balisé de 1400 m, ouvert 24 h/24 pendant 8 jours non-stop, autant de kilomètres souhaités et autant de fois que désiré.

© NFL

Pour chaque kilomètre parcouru, Children & Future s’engage à reverser 1 euro pour soutenir des projets en faveur d’enfants malades ou défavorisés. 10 000 participants se sont succédés lors de l’édition 2022, parrainée par le basketteur de la Roca Team Yakuba Ouattara.

Ouverte à tous, la No Finish Line abrite de nombreux défis, comme la Coupe du Prince, récompensant le plus grand nombre de kilomètres parcourus. En 2022, c’est Daniele Juan Alimonti qui a été le plus fort avec 886 km au total.

Le chiffre : 251 770, comme le montant en euros récoltés à l’arrivée de la dernière édition et qui a été reversé à une vingtaine de projets en faveur d’enfants malades ou défavorisés.

Les courses : boucle de 1,4 km autour du chapiteau de Fontvielle à Monaco

La prochaine édition : du 11 au 19 novembre 2023 (date et horaire à déterminer)

U Giru de Natale

U Giru de Natale, c’est l’ultime course à pied de Monaco de l’année ouverte à tous, avec des parcours adaptés aux petits et grands.

Chaque année, quelques jours avant Noël, les sportifs s’y retrouvent pour arpenter le circuit du Grand Prix et les magnifiques rues monégasques.

© Monaco Athlétisme

Organisée par l’Association Sportive de la Sûreté Publique (ASSP), U Giru de Natale offre un parcours séduisant, adapté à tous et reprenant les célèbres courbes du Grand Prix de Monaco.

Les courses : Trail de 10 km

Le chiffre : 1500, comme le nombre de participants lors de l’édition 2022.

La prochaine édition : décembre 2023 (date et horaire à confirmer)

Ultra Trail Côte d’Azur Mercantour

C’est un défi immense. Une aventure incroyable au travers de paysages ultras variés. Pour les plus téméraires, l’Ultra Trail (125 km), l’épreuve phare de l’évènement, présente un terrain de jeu exceptionnel, du Quai Albert 1er aux portes du Parc National du Mercantour.

Une course époustouflante pour un saut de 20 siècles à travers l’histoire, avec pas moins de 7 800 mètres de dénivelé positif au programme.

© Utcam

Autre course au départ de Monaco, « La Maremontana ». 5 km pour 500 m de dénivelé positif, avec un parcours explosif. Une course immanquable pour tous les amoureux de trail et nature.

Les courses : Maremontana (5km) et Ultra Trail (125 km)

Le chiffre : 2000, comme le nombre d’athlètes présents lors de l’édition 2022

La prochaine édition : départ le vendredi 7 juillet 2023 à 19h depuis Monaco