Monaco Run, U Giru de Natale, Maremontana… Guida alle gare di corsa a Monaco

Visto che il Principato è anche la terra del running, Monaco Tribune ha stilato per voi un elenco dei più grandi eventi podistici che si svolgono ogni anno nelle strade di Monaco, o che partono dalla città.

Monaco Run

Organizzata dalla Fédération Monégasque d’Athlétisme, la Monaco Run è uno degli eventi di punta del Principato. Recentemente premiata con la Label World Athletics, la Monaco Run fa ora parte di un gruppo elitario di 238 gare in tutto il mondo.

© Monaco Run

Una giusta ricompensa, visto che la Monaco Run attira ogni anno le star della disciplina. Quest’anno, durante l’evento, il francese Jimmy Gressier ha stabilito un nuovo record europeo sui 5 km. La Monaco Run riunisce anche i corridori amatoriali che vogliono sfidare se stessi e gli altri concorrenti.

Con diverse gare aperte a tutti, il motto della Monaco Run è questo: a ciascuno il suo. L’evento monegasco, infatti, è adatto sia ai corridori esperti che ai giovani che partecipano alla prima competizione.

Le gare: 5 km Herculis, City Trail, 10 km APM Monaco, marcia 5 km Pink Ribbon Monaco

Il numero: 2.000, come i partecipanti all’edizione 2023.

La prossima edizione: febbraio 2024 (data e ora da definire)

No Finish Line

Correre per una buona causa, senza mai fermarsi. Da quasi 25 anni, la No Finish Line ha raccolto oltre 3,2 milioni di euro, che sono stati devoluti a numerose associazioni.

Il concetto è semplice: correre o camminare sul circuito di 1.400 m di Fontvieille, aperto nonstop 24 ore su 24 per 8 giorni. Potete correre per i chilometri che volete e tutte le volte che volete.

© NFL

Per ogni chilometro percorso, Children & Future si impegna a donare 1 euro a sostegno di progetti rivolti a bambini malati o in difficoltà. L’edizione 2022, sponsorizzata dal giocatore di basket del Roca Team Yakuba Ouattara, ha visto la partecipazione di 10.000 persone.

Aperta a tutti, la No Finish Line racchiude diverse sfide, come la Coupe du Prince, che premia il maggior numero di chilometri percorsi. Nel 2022, è stato Daniele Juan Alimonti ad aggiudicarsela, con 886 km totali.

Il numero: 251.770, come l’importo in euro raccolto al traguardo dell’ultima edizione, devoluto a una ventina di progetti a favore di bambini malati o in difficoltà.

Le gare: un anello di 1,4 km intorno al tendone di Fontvielle a Monaco

La prossima edizione: dall’11 al 19 novembre 2023 (date esatte e orario da definire).

U Giru de Natale

U Giru de Natale è l’ultima corsa dell’anno di Monaco. È aperta a tutti, con percorsi adatti a grandi e piccini.

Ogni anno, pochi giorni prima di Natale, gli sportivi si ritrovano per correre sul circuito del Grand Prix e tra le splendide strade monegasche.

© Monaco Athlétisme

Organizzata dall’Association Sportive de la Sûreté Publique (ASSP), U Giru de Natale offre un percorso allettante, adatto a tutti e che segue le famose curve del Gran Premio di Monaco.

La gara: percorso di 10 km

Il numero: 1.500, come i partecipanti all’edizione 2022.

La prossima edizione: dicembre 2023 (data e ora da confermare).

Ultra Trail Côte d’Azur Mercantour

Una sfida importante e un’avventura incredibile attraverso i paesaggi più svariati. L’Ultra Trail (125 km), fiore all’occhiello dell’evento, è un terreno di gioco eccezionale per i più temerari: dal Quai Albert 1er si arriva alle porte del Parco Nazionale del Mercantour.

Una gara mozzafiato che fa fare un salto indietro nella storia di 20 secoli, con ben 7.800 metri di dislivello positivo in programma.

© Utcam

Un’altra gara con partenza da Monaco è la “La Maremontana”: 5 km con 500 m di dislivello positivo in un percorso esplosivo. Una gara imperdibile per tutti gli amanti del trail e della natura.

Le gare: Maremontana (5 km) e Ultra Trail (125 km)

Il numero: 2.000, come gli atleti presenti all’edizione 2022.

La prossima edizione: partenza venerdì 7 luglio 2023 alle ore 19:00 da Monaco