Programma 2025-2026: l’OPMC presenta la sua stagione d’addio a Kazuki Yamada

La stagione 2025-2026 dell’Orchestra Filarmonica di Monte-Carlo segnerà la conclusione di un decennio sotto la direzione di Kazuki Yamada, con un programma variegato e il violoncellista Pablo Ferrández come artista in residenza.

Dopo dieci anni alla guida artistica e musicale dell’OPMC, Kazuki Yamada si appresta a chiudere un importante capitolo della sua carriera. Nell’editoriale che apre il programma, il direttore d’orchestra giapponese esprime gratitudine per questo percorso che lo ha portato a «un compimento finale» del suo lavoro: «Oggi mi sento a casa all’OPMC e sono felice di aver trascorso questi dieci anni in compagnia di tutte le persone che ne fanno parte.»

Per celebrare questa stagione d’addio, l’OPMC ospiterà Pablo Ferrández come artista in residenza. Violoncellista spagnolo, vincitore del Concorso Čajkovskij e artista esclusivo Sony Classical, si è già esibito con l’orchestra nel 2024 al fianco di Anne-Sophie Mutter. Yamada racconta di essere rimasto «completamente rapito dal suo modo di suonare» durante la loro prima collaborazione: «Gli ho subito proposto di diventare il nostro artista in residenza per la stagione successiva. Non solo ha una tecnica straordinaria, ma le sue interpretazioni profondamente emozionanti porteranno gioia e “vitamine” nel cuore del pubblico. È una grande fortuna per Monaco poterlo accogliere per una serie di concerti nella prossima stagione.»

Un programma che rende omaggio a quattro grandi compositori

La stagione 2025-2026 renderà omaggio a quattro compositori di rilievo. Oltre a Šostakovič e Ravel, già celebrati nella scorsa edizione, l’orchestra celebrerà i 200 anni dalla morte di Carl Maria von Weber e i 150 anni dalla nascita di Manuel de Falla.

Il programma prevede 36 concerti della Grande Saison, accompagnati da recital, concerti di musica da camera e Happy Hour Musicali. Tra i momenti clou, il Festival Mozart tornerà a Monaco dal 20 al 24 gennaio 2026, con il Requiem diretto da Kazuki Yamada.

Il saluto finale del Maestro Yamada culminerà con la Nona Sinfonia di Beethoven nel giugno 2026, opera scelta per «trasmettere il messaggio: siamo tutti fratelli e sorelle e il mondo deve vivere in pace».

I primi 10 concerti della stagione 2025

Domenica 21 settembre – ore 18:00 (Auditorium Rainier III). Concerto di apertura della stagione – Direttore: Kazuki Yamada / Violoncello: Pablo Ferrández. Programma: Saint-Saëns (Phaéton, Sinfonia n.1) / Strauss (Don Chisciotte)

Domenica 28 settembre – ore 18:00 (Auditorium Rainier III). Direttore: Mikhaïl Pletnev / Pianoforte: Dmitry Shishkin. Programma: Haydn (Sinfonia n.49 "La Passione") / Shchedrin (Concerto per pianoforte n.6) / Šostakovič (Sinfonia n.14)

Venerdì 3 ottobre – ore 19:30 (Salle Garnier). Recital pianistico – Vsevolod Zavidov. Programma: Haydn, Schubert (4 Impromptus op.90), Ravel (Gaspard de la nuit), Stravinskij (Petrushka)

Domenica 5 ottobre – ore 18:00 (Auditorium Rainier III). Direttore: Alondra de la Parra / Mezzosoprano: Gaëlle Arquez. Programma: Ravel (Rapsodia spagnola, Shéhérazade, Alborada del gracioso, Dafni e Cloe – Suite n.2) / De Falla (El Amor Brujo, Sette Canzoni popolari spagnole)

Mercoledì 8 ottobre – ore 19:30 (Auditorium Rainier III). Recital – Matthias Goerne (baritono) & Maria João Pires (pianoforte). Programma: Schubert (Schwanengesang, 4 Impromptus D.935)

Domenica 12 ottobre – ore 18:00 (Auditorium Rainier III). Direttore: Stanislav Kochanovsky / Pianoforte: Simon Trpčeski. Programma: Šostakovič (Ottobre op.13, Sinfonia n.12 "L'Anno 1917") / Čajkovskij (Concerto per pianoforte n.1)

Martedì 14 ottobre – 19:30 (Auditorium Rainier III). Musica da camera – Julie Nemer & musicisti dell'OPMC. Programma: Britten (Lacrimae, A Ceremony of Carols) / De Falla (Psyché, Sette Canzoni popolari spagnole) / Berio (Folk Songs)

Domenica 19 ottobre – ore 18:00 (Grimaldi Forum) Concerto straordinario degli Amici dell'Orchestra – Direttore: Zubin Mehta. Programma: Stravinskij (La Sagra della Primavera) / Čajkovskij (Sinfonia n.4)

Martedì 28 ottobre – 18:30 (Auditorium Rainier III). Happy Hour Musicale.

Programma: Boccherini (Quintetto per archi in do maggiore) / Schubert (Quintetto per archi in do maggiore)

Programma: Boccherini (Quintetto per archi in do maggiore) / Schubert (Quintetto per archi in do maggiore)

Martedì 4 novembre – 18:30 (Auditorium Rainier III) Happy Hour Musicale. Programma: Penderecki (Quartetto per clarinetto e trio d'archi) / Suk (Meditazione) / Dvořák (Quintetto per archi "Americano")

Scoprite il programma completo della stagione 2025-2026 sul sito dell’OPMC.

Estate al Port Hercule 2025: sei settimane di eventi per tutta la famiglia sul Quai Albert 1er

Biglietti e informazioni pratiche

La biglietteria aprirà martedì 15 luglio alle ore 10:00, online su montecarloticket.com e presso lo sportello dell’Atrium del Casinò (Place du Casino de Monte-Carlo), aperto dal martedì al sabato dalle 10:00 alle 17:30.

Attenzione: la biglietteria resterà chiusa dall’8 agosto al 1° settembre compresi per la pausa estiva.