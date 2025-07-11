Сезон 2025-2026: Филармонический оркестр Монте-Карло объявляет о прощальном сезоне для Казуки Ямады

Сезон 2025-2026 гг. Филармонического оркестра Монте-Карло ознаменует завершение своего десятилетия под руководством Казуки Ямады. Вас ждёт многогранная программа и приглашенный виолончелист Пабло Феррандес.

После десяти лет работы в качестве художественного и музыкального руководителя Филармонического оркестра Монте-Карло (OPMC) Казуки Ямада готовится перевернуть важную страницу в своей карьере. В своей редакционной статье японский дирижёр выражает благодарность за это приключение, которое привело его к «финальному результату» его работы: «Сегодня я чувствую себя в OPMC как дома и рад, что провёл эти десять лет в компании всех людей, которые являются его частью».

В этом последнем сезоне OPMC примет Пабло Феррандеса в качестве музыканта-резидента. Испанский виолончелист, победитель конкурса имени Чайковского и эксклюзивный музыкант Sony Classical уже выступал с оркестром в 2024 году вместе с Анн-Софи Муттер. Казуки Ямада признался, что он был «полностью очарован его игрой» во время их первого сотрудничества: «Я сразу же предложил ему стать нашим музыкантом-резидентом в следующем сезоне. Он не только обладает исключительной техникой. Его трепетные интерпретации принесут радость и «витамины» сердцам слушателей. Это прекрасный шанс для Монако принять его для серии концертов в следующем сезоне».

© opmc / Саша Гусов (Sasha Gusov)

Программа из четырёх посвящений

Программа 2025-2026 годов отдаст почести четырём выдающимся композиторам. Помимо произведений Шостаковича и Равеля, уже отмеченных в прошлом сезоне, оркестр отметит 200-летие со дня смерти Карла Марии фон Вебера и 150-летие со дня рождения Мануэля де Фальи.

В этом сезоне пройдут 36 концертов Большого сезона, а также сольные концерты, концерты камерной музыки и музыкальные «Happy Hours». Среди главных событий – Фестиваль Моцарта в Монако, который пройдёт с 20 по 24 января 2026 года, с Реквиемом Моцарта под управлением Казуки Ямады.

Прощание Казуки Ямады завершится в июне 2026 года исполнением Девятой симфонии Бетховена, произведения, которое он выбрал, чтобы «напомнить послание: мы все братья и сёстры, и все должны жить в мире».

© opmc / Саша Гусов (Sasha Gusov)

Первые 10 концертов сезона 2025 года

Воскресенье 21 сентября – 18:00 (Аудитория Ренье III). Открытие сезона – Дирижёр: Казуки Ямада / Виолончель: Пабло Феррандес. Программа: Сен-Санс («Фаэтон», Симфония № 1) / Штраус («Дон Кихот»)

(Аудитория Ренье III). Открытие сезона – Дирижёр: Казуки Ямада / Виолончель: Пабло Феррандес. Программа: Сен-Санс («Фаэтон», Симфония № 1) / Штраус («Дон Кихот») Воскресенье 28 сентября – 18:00 (Аудитория Ренье III). Дирижёр: Михаил Плетнёв / Фортепьяно: Дмитрий Шишкин. Программа: Гайдн (Симфония № 49 «Страсть») / Щедрин (Фортепианный концерт № 6) / Шостакович (Симфония № 14)

(Аудитория Ренье III). Дирижёр: Михаил Плетнёв / Фортепьяно: Дмитрий Шишкин. Программа: Гайдн (Симфония № 49 «Страсть») / Щедрин (Фортепианный концерт № 6) / Шостакович (Симфония № 14) Пятница 3 октября – 19:30 (Зал Гарнье) Фортепианный концерт – Всеволод Завидов. Программа: Гайдн, Шуберт (4 экспромта соч. 90), Равель (Гаспар в ночи), Стравинский (Петрушка)

(Зал Гарнье) Фортепианный концерт – Всеволод Завидов. Программа: Гайдн, Шуберт (4 экспромта соч. 90), Равель (Гаспар в ночи), Стравинский (Петрушка) Воскресенье 5 октября – 18:00 (Аудитория Ренье III). Дирижёр: Алондра де ла Парра / Меццо-сопрано: Гаэль Аркес. Программа: Равель («Испанская рапсодия», «Шехерезада», «Рассвет благодати», «Дафнис и Хлоя», сюита № 2) / Де Фалья («Эль Амор Брухо», Семь испанских популярных песен)

(Аудитория Ренье III). Дирижёр: Алондра де ла Парра / Меццо-сопрано: Гаэль Аркес. Программа: Равель («Испанская рапсодия», «Шехерезада», «Рассвет благодати», «Дафнис и Хлоя», сюита № 2) / Де Фалья («Эль Амор Брухо», Семь испанских популярных песен) Среда 8 октября – 19:30 (Аудитория Ренье III). Сольный концерт – Матиас Гёрне (баритон) и Мария Жуан Пирес (фортепиано). Программа: Шуберт («Лебединая песня», 4 Экспромт Д.935)

(Аудитория Ренье III). Сольный концерт – Матиас Гёрне (баритон) и Мария Жуан Пирес (фортепиано). Программа: Шуберт («Лебединая песня», 4 Экспромт Д.935) Воскресенье 12 октября – 18:00 (Аудитория Ренье III) Дирижёр: Станислав Кочановский / Фортепиано: Симон Трпчески. Программа: Шостакович (Октябрь соч. 13, Симфония № 12 «1917 год») / Чайковский (Концерт для фортепиано с оркестром № 1)

(Аудитория Ренье III) Дирижёр: Станислав Кочановский / Фортепиано: Симон Трпчески. Программа: Шостакович (Октябрь соч. 13, Симфония № 12 «1917 год») / Чайковский (Концерт для фортепиано с оркестром № 1) Вторник 14 октября – 19:30 (Аудитория Ренье III). Камерная музыка – Жюли Немер и музыканты OPMC. Программа: Бриттен (Lacrimae, Церемония гимнов) / Де Фалья (Психея, Семь популярных испанских песен) / Берио (Народные песни)

(Аудитория Ренье III). Камерная музыка – Жюли Немер и музыканты OPMC. Программа: Бриттен (Lacrimae, Церемония гимнов) / Де Фалья (Психея, Семь популярных испанских песен) / Берио (Народные песни) Воскресенье 19 октября – 18:00 (Grimaldi Forum) Исключительный концерт Друзей оркестра – Дирижёр: Зубин Мехта. Программа: Стравинский (Весна священная) / Чайковский (Симфония № 4)

(Grimaldi Forum) Исключительный концерт Друзей оркестра – Дирижёр: Зубин Мехта. Программа: Стравинский (Весна священная) / Чайковский (Симфония № 4) Вторник 28 октября – 18:30 (Аудитория Ренье III). Happy Hour Musical. Программа: Боккерини (Струнный квинтет до мажор) / Шуберт (Струнный квинтет до мажор)

(Аудитория Ренье III). Happy Hour Musical. Программа: Боккерини (Струнный квинтет до мажор) / Шуберт (Струнный квинтет до мажор) Вторник, 4 ноября – 18:30 (Аудитория Ренье III) Happy Hour Musical. Программа: Пендерецкий (Квартет для кларнета и струнного трио) / Сук (Медитация) / Дворжак (Американский струнный квинтет)

Ознакомьтесь с программой других концертов сезона 2025- 2026 на сайте OPMC.

Ознакомьтесь с программой Театра Княгини Грейс на 2025-2026 годы

Билеты и полезная информация

Билеты поступят в продажу во вторник, 15 июля, в 10:00 утра, онлайн на сайте montecarloticket.com и в кассе атриума Казино (Place du Casino de Monte-Carlo), открытой со вторника по субботу с 10:00 до 17:30. Обращаем ваше внимание, что касса будет закрыта с 8 августа по 1 сентября включительно в летний период.