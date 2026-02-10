Полный гид по Океанографическому музею Монако

Музей является главной туристической достопримечательностью Монако и ежегодно привлекает более 650 000 посетителей.

Миссия самого знакового музея Монако – просвещать публику, любить океаны и защищать их. Музей, занимающий площадь в 6 000 м², был открыт в 1910 году по инициативе князя Альбера I и стал важной достопримечательностью Скалы. Встроенный в боковую часть скалы на высоте 85 метров над уровнем моря, он включает около сотни аквариумов, в которых представлено 350 видов рыб, насчитывающих более 6 000 экземпляров.

Аквариумы

Аквариумы пользуются огромной популярностью у посетителей:

Погружение в тропический мир: в тропической зоне вы увидите бурную жизнь кораллового рифа и его обитателей самых разных и поистине гипнотических цветов и размеров. И взрослые, и дети смогут встретиться лицом к лицу с акулами и пираньями, понаблюдать за рыбами-клоунами, грозными бородавчатками со смертоносными шипами на спине, очаровательными рыбками-кузовками и загадочными морскими коньками.

В бассейнах Средиземного моря можно увидеть более 200 разновидностей беспозвоночных — это настоящее море невиданных сокровищ. Вы сможете познакомиться с умным осьминогом, вздрогнуть при виде мурен и восхититься успокаивающим балетом медуз.

© Океанографический музей / Facebook

Аквариумы играют важную роль в сохранении исчезающих видов. Здесь выращивают кораллы и разводят рыбу-клоуна, морских коньков, каракатиц и рыбу-кардинала с островов Банггай, которым угрожает исчезновение из-за чрезмерного улова. Таким образом, музей вносит свой вклад в защиту природы и устойчивое управление морской флорой и фауной.

Территория музея

Не стоит заблуждайться, этот Храм моря — не просто «аквариум», как думают некоторые посетители, а настоящий музей, где выставлена ценная коллекция исторических, художественных и ремесленных предметов, связанных с океанами. Он предлагает возможность исследовать, изучать и созерцать морской мир благодаря художественным выставкам, конференциям, международным симпозиумам и инициативам по повышению осведомленности, в том числе совместно с Фондом Князя Монако Альбера II.

Выставка имени Ренье III © Океанографический институт

В настоящее время и на время каникул Океанографический музей Монако предлагает следующие выставки, мероприятия и кружки:

> Музей приглашает вас посетить большую выставку «Средиземноморье 2050», которая уже не нуждается в представлении. Маленькие и взрослые посетители могут погрузиться в атмосферу четырех больших тематических зон и поразмышлять о решениях, направленных на сохранение этого уникального природного наследия.

> Музей также был модернизирован и пополнился тремя новинками, открытыми Князем Альбером II: новым конференц-залом, оснащенным уникальной иммерсивной аудиовизуальной системой, бассейном «Жан Жобер» и мемориальной доской в честь меценатов и верных партнеров Океанографического института.

> Вы можете провести целый день с семьей или друзьями, участвуя в многочисленных мероприятиях, таких как воркшоп-знакомство с морскими животными, квест и технология виртуальной реальности «immerSEAve».

> Клуб Oceano открывает регистрацию на учебный курс во время школьных каникул. Дети от 6 до 12 лет смогут принять участие в многочисленных играх и мероприятиях, посвященных океанам и обитающим в них животным. Две темы будут определяющими для двух недель февральских каникул: «Экспедиция по Средиземному морю» и «В сердце коралловых рифов». Стоимость составляет 450 евро за ребенка за 5 дней, включая обед и полдник.

Практическая информация:

На посещение музея отводится около двух часов.

Музей открыт с 10:00 до 18:00 с октября по март и до 19:00 в сентябре, апреле, мае и июне. Летом музей открывается в 09:30 утра и закрывается в 20:00.

Цены: 22,50 € для взрослых и 14 € для детей и студентов. Для людей с ограниченными физическими возможностями входной билет стоит 11 €. Для детей до 4 лет вход бесплатный.

Существуют комбинированные билеты с посещением коллекции автомобилей принца или Княжеского дворца. Стоимость билета для взрослого составляет 28 €, для ребенка — 16,50 €. На террасе музея есть ресторан с захватывающим видом.

Добраться до музея просто: он расположен прямо над «Паркингом де Пешёр» Если вы приехали на поезде, сядьте на автобус №1 или №2 на остановке Sainte-Dévote.

Дополнительная информация — на сайте Океанографического музея

В качестве небольшого бонуса, если вы не можете попасть туда, вы всегда можете совершить виртуальный тур по музею: