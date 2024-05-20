Откройте для себя 5 мелкопесчаных пляжей в окрестностях Монако

Антиб, Канны, Теуль-сюр-Мер, Сен-Жан-Кап-Ферра и Вентимилья — все они находятся в пределах досягаемости от Княжества и могут похвастаться пляжами, с которыми стоит познакомиться или заново открыть для себя этим летом!

Monaco Tribune приглашает вас в путешествие по морскому побережью Ривьеры. Это настоящая сокровищница маленьких жемчужин, если вы знаете, где искать. Достаточно, чтобы максимально использовать летнее солнце без надоедливой гальки, мешающей загорать.

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1. Пляж Ля Салис — Антиб

Ла Салис — один из самых живописных пляжей с белым песком на побережье. Он привлекает восхитительными видами и отсутствием ветра, что делает погружение в прохладные воды после прогулки по теплому песку особенно освежающим.

Как и на других пляжах, здесь вас ждет широкий спектр удобств, которые обеспечат вам максимально комфортный отдых.

© Beachsearcher

2. Пляж де ля Бокка — Канны

Этот просторный пляж, расположенный вдоль бульвара дю Миди, предлагает богатый выбор развлечений для летнего отдыха. Кристально чистая вода, мягкий песок и волейбольные площадки обеспечат вам активные и насыщенные дни под вездесущим солнцем.

Пляж круглосуточно охраняется, поэтому вы можете смело брать с собой детей — им здесь точно понравится!

© Канны, Франция

3. Пляж дю Шато — Теуль-сюр-Мер

После посещения Антиба и Канн, направляйтесь в Теуль-сюр-Мер, где вас ждет еще один великолепный пляж с мелким песком. Здесь можно насладиться приятными прогулками с видом на горы Эстерель и бирюзовые воды Средиземного моря.

Пляж расположен недалеко от центра города и доступен для людей с ограниченными возможностями передвижения.

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4. Пляж дю Пассабль — Сен-Жан-Кап-Ферра

Этот великолепный пляж предлагает потрясающий вид на порт и цитадель Вильфранш-сюр-Мер. Сен-Жан-Кап-Ферра всегда славился своей красотой и атмосферой dolce vita, и пляж дю Пассабль — яркий тому пример.

Пляж разделен на две зоны: общественную и частную, так что вы можете выбрать наиболее подходящий для вас вариант отдыха в этой живописной бухте, окруженной пальмами. Независимо от того, где вы решите загорать, вы будете защищены от ветра, так как бухта надежно укрывает посетителей от морского бриза.

© Facebook – Пляж дю Пассабль

5. Пляж де ля Каландр — Вентимилья

Пересеките границу и отправляйтесь в Вентимилью — идеальное место, чтобы избежать езды по гальке и булыжникам. Этот небольшой песчаный пляж отлично подходит для семейного отдыха. Наслаждайтесь солнцем и морем, пока ваши дети играют на безопасном песчаном берегу.

На пляже есть бар, где можно расслабиться с освежающим коктейлем: алкогольным или безалкогольным — а также душ с пресной водой, чтобы освежиться после купания в море. Этот уединённый пляж, удалённый от крупных городов, обеспечит полное расслабление и спокойствие.