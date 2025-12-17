Событие сезона: Рита Ора на BIG ART Festival в Санкт-Морице

Невероятная Рита Ора на BIG Art Festival Gala выступит в легендарном отеле Kempinski, в роскошном Billionaire в Санкт-Морице 25 января 2026 года. Насладитесь магией голоса и харизмой Риты Оры — артистки, которая превращает каждое вв грандиозный праздник, наполняя всё невероятной энергией, завораживающим голосом и зажигая слушателей своими хитами.

Событие состоится в рамках престижного Snow Polo World Cup, в поистине сказочной атмосфере, где замёрзшее озеро станет спортивной ареной, воплощением стиля и традиций, а аудитория, состоящая из мировых лидеров мнений, визионеров и ценителей культуры, соберётся на особенный вечер, где будут царить музыка, роскошь и элегантность.

Незабываемая ночь музыки, роскоши и поло

BIG Art Festival Gala превратит Санкт-Мориц в центр притяжения для ценителей культуры, гастрономического искусства и эксклюзивных развлечений. Состоится уникальный праздник музыки, стиля и невероятного мира снежного поло.

Представьте: искрящаяся красота замёрзшего озера, горные вершины в снегу, освещённые светом звёзд, и пульсирующий ритм светского общества в атмосфере блестящего гала-вечера. Насладитесь великолепным вокалом Риты Оры и ярким фирменным шоу от Billionaire.

На сцене: Рита Ора

Мировая суперзвезда Рита Ора — одна из самых ярких исполнительниц современной поп-музыки. Она станет хедлайнером вечера и даст грандиозное живое выступление. От мощных хитов до проникновенных баллад — каждое её выступление превращается в праздник, завораживая зрителей по всему миру харизмой, стилем и неподражаемой энергией.

Место и атмосфера, которым нет равных

Проходящее в рамках легендарного Snow Polo World Cup событие воплотит неповторимое очарование Санкт-Морица. На фоне замёрзшего озера, где традиции поло сочетаются с современным шиком, Kempinski Hotel — символ изысканности и гостеприимства — станет идеальной площадкой для этой особенной ночи. Гостей ждёт гастрономическое путешествие: меню высокой кухни, идеально дополненное эксклюзивными винами, в обстановке утончённой элегантности.

Великолепный живой концерт Риты Оры — одной из самых блистательных звёзд современности.

Изысканная атмосфера отеля Kempinski — истинного символа элегантности и традиций Санкт-Морица.

Тёплое гостеприимство, изысканная кухня и отборные вина для самых утончённых ценителей.

Эксклюзивная международная аудитория визионеров, лидеров мнений и ценителей культуры, собравшаяся на уникальный вечер BIG Art Festival.

Очарование Санкт-Морица, атмосфера и традиции Snow Polo World Cup, незабываемое шоу от BIG Art Festival и Billionaire ждут вас 25 января в отеле Kempinski!

Бронирование: +49 174 2188032

Билеты также на сайте: Berin Iglesias Art