L’événement de la saison : Rita Ora au BIG ART Festival à St. Moritz

Le 25 janvier 2026, en pleine effervescence de la Snow Polo World Cup, Rita Ora fait son grand retour dans les Alpes suisses pour un gala exclusif du BIG ART Festival. L’événement se tiendra dans le cadre emblématique de l’Hôtel Kempinski, au sein du très chic Billionaire St. Moritz.

St. Moritz a déjà connu d’innombrables soirées mémorables, mais cet hiver, la station mythique s’apprête à vivre une nuit appelée à les surpasser toutes. Le temps d’une soirée unique, le lac gelé, les sommets enneigés et les lumières scintillantes serviront d’écrin à une performance électrisante. Icône internationale, Rita Ora apportera son énergie et son charisme incomparables, transformant la soirée en une célébration de musique, de style et de pure magie alpine.

Une star, une scène et un week-end de polo légendaire

La Snow Polo Week à St. Moritz possède un charme incomparable : le galop des chevaux sur la glace, le glamour d’un public international, l’alliance subtile entre tradition et modernité. L’arrivée de Rita Ora dans cet univers promet une soirée à l’atmosphère presque cinématographique.

Le gala prendra place au Billionaire, célèbre pour transformer chaque événement en expérience totale. Les invités profiteront d’une gastronomie raffinée, de vins d’exception et d’un spectacle alternant instants musicaux envoûtants et performances à haute énergie.

Le violoncelliste suisse Jodok Vuille, mondialement connu sous le nom de Jodok Cello, apportera sa signature musicale mêlant classique et sonorités contemporaines. Ses interprétations modernes et cinématographiques, suivies par des millions de fans, promettent une expérience aussi intense qu’inoubliable.

La soirée sera également sublimée par une présentation exclusive de Chopard, dévoilant certaines des plus spectaculaires créations de haute joaillerie de la Maison. Un moment rare qui viendra enrichir le gala d’une touche supplémentaire de luxe et d’élégance.

Une nuit pensée pour marquer les esprits

Le BIG ART Festival est devenu une référence en matière de divertissement d’exception, et cette édition place la barre encore plus haut :

Un concert live de Rita Ora, réunissant ses plus grands succès et une présence scénique iconique

Un dîner gastronomique en plusieurs services, conçu pour une clientèle internationale exigeante

Un show spectaculaire du Billionaire mêlant chorégraphies, charisme et théâtralité

Un rassemblement de personnalités influentes, d’acteurs culturels et d’amoureux du luxe alpin

Chaque détail — de la musique au menu, en passant par le décor — est orchestré pour créer la soirée hivernale parfaite.

La soirée dont tout le monde parlera

Il ne s’agit pas d’un simple événement du calendrier mondain de St. Moritz, mais bien de l’événement de la saison. Une nuit où l’élégance rencontre l’émotion, et où les Alpes deviennent le théâtre de l’une des performances les plus attendues de l’année. Si vous souhaitez découvrir St. Moritz sous son jour le plus glamour, c’est ici que tout se passe.

Réservations & informations : +49 174 2188032

Site web: Berin Iglesias Art