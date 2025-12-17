L’evento della stagione: Rita Ora al BIG ART Festival di St. Moritz

Il 25 gennaio 2026, durante la prestigiosa Snow Polo World Cup, Rita Ora torna sulle montagne svizzere per un gala esclusivo del BIG ART Festival, ospitato nell’iconico Hotel Kempinski, all’interno dell’ultra-chic Billionaire St. Moritz.

St. Moritz ha già vissuto innumerevoli momenti scintillanti, ma quest’inverno la leggendaria località alpina si prepara a una serata destinata a superare ogni aspettativa. Per una sola notte, il lago ghiacciato, le cime innevate e le luci scintillanti faranno da cornice a una performance pensata per elettrizzare il pubblico invernale. Rita Ora, star internazionale dalla voce e dall’energia inconfondibili, porterà il suo fuoco scenico sulle Alpi, trasformando la serata in una celebrazione di musica, stile e pura magia alpina.

Una star, un palco e un weekend di polo leggendario

C’è qualcosa di irresistibile a St. Moritz durante la Snow Polo Week: il fragore degli zoccoli sul ghiaccio, il glamour di un pubblico internazionale, l’equilibrio perfetto tra tradizione e modernità. Aggiungere Rita Ora a questo scenario significa creare una notte dall’atmosfera quasi cinematografica.

Il gala si svolgerà all’interno del Billionaire, una location celebre per trasformare ogni serata in un’esperienza totale. Gli ospiti saranno accolti con una cena gourmet, vini d’eccezione e uno spettacolo che alterna momenti musicali sensuali a performance ad altissima energia.

Il violoncellista svizzero Jodok Vuille, conosciuto in tutto il mondo come Jodok Cello, porterà sul palco la sua inconfondibile fusione di arte classica e sonorità contemporanee. Con milioni di fan conquistati dalle sue reinterpretazioni moderne e dalle sue esibizioni cinematografiche, promette un’esperienza musicale intensa, emozionante e indimenticabile.

La serata sarà impreziosita anche da una presentazione esclusiva di Chopard, che svelerà alcune delle più raffinate creazioni di alta gioielleria della Maison. Un momento raro che aggiungerà ulteriore splendore al gala, fondendo arte, lusso e performance in un’unica esperienza memorabile.

Una notte pensata per restare nella memoria

Il BIG ART Festival è ormai sinonimo di intrattenimento d’eccellenza, e questa edizione alza ancora l’asticella. In programma:

Un concerto live di Rita Ora con i suoi più grandi successi e una presenza scenica iconica

Una cena elegante in più portate, pensata per un pubblico internazionale ed esigente

Uno spettacolo straordinario del Billionaire, che unisce coreografie, carisma e teatralità

Un parterre selezionato di trendsetter globali, leader culturali e amanti del lusso alpino

Ogni elemento — dalla musica al menu, fino alla location — si fonde per creare la perfetta serata invernale.

L’evento di cui tutti parleranno

Non è semplicemente un’altra data nel calendario mondano di St. Moritz: è l’evento della stagione. Una notte in cui l’eleganza incontra l’emozione e le Alpi diventano il palcoscenico di una delle performance più attese dell’anno. Se desiderate vivere St. Moritz nella sua espressione più glamour, questo è l’appuntamento da non perdere.

Prenotazioni e informazioni: +49 174 2188032

Sul sito web: Berin Iglesias Art